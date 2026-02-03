Choque entre tráiler y vehículo paraliza el periférico de Saltillo

Un fuerte choque entre un tráiler y un vehículo compacto paralizó por más de dos horas la circulación del periférico Luis Echeverría Álvarez.

El percance se registró cerca de las 5:00 horas de este martes y participó un vehículo Chevrolet Spark. El automóvil circulaba por el carril central de sur a norte, justo en el paso elevado del bulevar Felipe J. Mery. Al incorporarse a la vía de mayor velocidad, realizó un giro y se impactó contra los muros centrales.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: familia termina hospitalizada por intoxicación alimentaria en pleno Día de la Candelaria

Posteriormente fue proyectado por el tráiler, quedando semiprensado. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas; únicamente se registraron daños materiales y afectaciones a la circulación. Ninguno de los conductores quiso aceptar la responsabilidad del percance y ambos señalaron que les cerraron el paso.

Fue necesario solicitar el servicio de una grúa para retirar de inmediato los vehículos involucrados y ponerlos a disposición del Ministerio Público. Al no existir un acuerdo para la reparación de daños, el parte informativo del accidente será turnado a la Agencia de Asuntos Viales de la Fiscalía General del Estado (FGE).