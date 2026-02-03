Choque entre tráiler y vehículo paraliza el periférico de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 3 febrero 2026
    Choque entre tráiler y vehículo paraliza el periférico de Saltillo
    El tráfico se vio afectado por más de dos horas.
    Choque entre tráiler y vehículo paraliza el periférico de Saltillo

Se requirió el apoyo de grúas para retirar los vehículos y restablecer la circulación

Un fuerte choque entre un tráiler y un vehículo compacto paralizó por más de dos horas la circulación del periférico Luis Echeverría Álvarez.

El percance se registró cerca de las 5:00 horas de este martes y participó un vehículo Chevrolet Spark. El automóvil circulaba por el carril central de sur a norte, justo en el paso elevado del bulevar Felipe J. Mery. Al incorporarse a la vía de mayor velocidad, realizó un giro y se impactó contra los muros centrales.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: familia termina hospitalizada por intoxicación alimentaria en pleno Día de la Candelaria

Posteriormente fue proyectado por el tráiler, quedando semiprensado. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas; únicamente se registraron daños materiales y afectaciones a la circulación. Ninguno de los conductores quiso aceptar la responsabilidad del percance y ambos señalaron que les cerraron el paso.

Fue necesario solicitar el servicio de una grúa para retirar de inmediato los vehículos involucrados y ponerlos a disposición del Ministerio Público. Al no existir un acuerdo para la reparación de daños, el parte informativo del accidente será turnado a la Agencia de Asuntos Viales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Verónica Martínez, diputada federal del PRI, durante una reunión legislativa.

PRI anticipa falta de votos para reforma electoral del oficialismo
Operadores del transporte público reciben capacitación en protocolos de atención ante situaciones de violencia.

Capacitan a transportistas para atender casos de violencia en Torreón
El campamento se mantiene con solidaridad ciudadana y sin apoyos oficiales directos.

A siete días del plantón, extrabajadores de AHMSA se sostienen con colectas ciudadanas
El desarrollo se ubicará sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en un terreno actualmente baldío.

Saltillo: por arranque de construcción de Parque Norte en marzo, mantiene empresa diálogo con vecinos
Con los vuelos a CDMX y Monterrey, la terminal saltillense recuperó la actividad, luego de varios años frenada tras la pandemia.

Oficial: vuelos diarios de Saltillo a Guadalajara, y jueves y domingo a Cancún
Senado morenista

Senado morenista
Caso Epstein: El juicio semifinal

Caso Epstein: El juicio semifinal
true

Adán Augusto hará bien... pero muy lejos de México