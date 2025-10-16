Automovilista se pasa el amarillo y choca por alcance a otro carro en Saltillo

Saltillo
/ 16 octubre 2025
    Automovilista se pasa el amarillo y choca por alcance a otro carro en Saltillo
    El percance provocó congestión vial en uno de los carriles del periférico durante varios minutos. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Hay un menor de edad lesionado y tuvo que ser trasladado al hospital; autoridades detuvieron al responsable

En Saltillo, un choque automovilístico ocurrido la mañana de este jueves en el periférico Luis Echeverría Álvarez dejó como saldo a un menor lesionado.

El siniestro vial se registró alrededor de las 10:30 horas, cuando un automovilista comentó haberse pasado el semáforo en amarillo. Al hacerlo, no pudo detenerse y chocó contra otro auto.

El conductor —señalado como probable responsable— fue identificado como Gilberto “N”, quien se desplazaba hacia Abasolo en un Chevrolet Aveo.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar del accidente para controlar la circulación.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar del accidente para controlar la circulación. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

De acuerdo con testigos, el vehículo impactó de costado a una camioneta Mercury Mariner, que se disponía a ingresar al estacionamiento de un centro comercial ubicado antes del cruce con la calle Mariano Abasolo.

$!Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al menor a un hospital para su valoración médica.
Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al menor a un hospital para su valoración médica. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Tras el impacto, un menor de aproximadamente cinco años que viajaba en el automóvil de Gilberto “N” resultó con golpes y fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal detuvieron al conductor y controlaron el tráfico en la zona, donde la circulación permaneció limitada a un carril hasta que se retiraron los vehículos involucrados con grúa.

Esta clase de choques puede prevenirse al respetar la señalización urbana: los límites de velocidad, los altos, el aviso de curvas, entre otros. Se recomienda al lector mantener la calma cuando sea víctima de un siniestro vial.

Ulises Martínez

