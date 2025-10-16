Automovilista se pasa el amarillo y choca por alcance a otro carro en Saltillo
Hay un menor de edad lesionado y tuvo que ser trasladado al hospital; autoridades detuvieron al responsable
En Saltillo, un choque automovilístico ocurrido la mañana de este jueves en el periférico Luis Echeverría Álvarez dejó como saldo a un menor lesionado.
El siniestro vial se registró alrededor de las 10:30 horas, cuando un automovilista comentó haberse pasado el semáforo en amarillo. Al hacerlo, no pudo detenerse y chocó contra otro auto.
El conductor —señalado como probable responsable— fue identificado como Gilberto “N”, quien se desplazaba hacia Abasolo en un Chevrolet Aveo.
De acuerdo con testigos, el vehículo impactó de costado a una camioneta Mercury Mariner, que se disponía a ingresar al estacionamiento de un centro comercial ubicado antes del cruce con la calle Mariano Abasolo.
Tras el impacto, un menor de aproximadamente cinco años que viajaba en el automóvil de Gilberto “N” resultó con golpes y fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital.
Elementos de Tránsito Municipal detuvieron al conductor y controlaron el tráfico en la zona, donde la circulación permaneció limitada a un carril hasta que se retiraron los vehículos involucrados con grúa.
Esta clase de choques puede prevenirse al respetar la señalización urbana: los límites de velocidad, los altos, el aviso de curvas, entre otros. Se recomienda al lector mantener la calma cuando sea víctima de un siniestro vial.