Automovilista se pasa el amarillo y choca por alcance a otro carro en Saltillo

En Saltillo, un choque automovilístico ocurrido la mañana de este jueves en el periférico Luis Echeverría Álvarez dejó como saldo a un menor lesionado.

El siniestro vial se registró alrededor de las 10:30 horas, cuando un automovilista comentó haberse pasado el semáforo en amarillo. Al hacerlo, no pudo detenerse y chocó contra otro auto.

El conductor —señalado como probable responsable— fue identificado como Gilberto “N”, quien se desplazaba hacia Abasolo en un Chevrolet Aveo.