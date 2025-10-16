Revisaba su camión y tráiler lo embiste, terminando con su vida, en la carretera Saltillo-Torreón

Un hombre perdió la vida la madrugada de este jueves en un accidente registrado en el kilómetro 8+400 de la carretera Saltillo–Torreón. La víctima fue identificada como Tomás Felipe “N”, de 60 años, quien presentaba una herida abierta en la cabeza y una escoriación en la mejilla izquierda. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: detienen a hombre por acosar a joven en ruta ‘Aquí vamos gratis’

De acuerdo con las primeras versiones, Tomás “N” viajaba junto a su compañero de trabajo, Osvaldo Valenciano “N”, ambos empleados de la empresa Logística Especializada, provenientes de Los Mochis, Sinaloa, con destino a Apodaca, Nuevo León. Durante el trayecto, los conductores se percataron de una fuga de diésel en la unidad y detuvieron la marcha para revisar el desperfecto. Tomás se encargaba de inspeccionar el camión, mientras su compañero abanderaba el área para prevenir un accidente. Sin embargo, un tractocamión que circulaba a alta velocidad, cambiando de carril, no logró detenerse y se impactó contra la unidad detenida, arrollando a Tomás, quien aún estaba debajo del vehículo. El hombre falleció en el lugar.

El conductor del tractocamión implicado fue identificado como Roberto Carlos “N”, de 43 años, residente de la Ciudad de México, quien fue asegurado por elementos de la Guardia Nacional.