Revisaba su camión y tráiler lo embiste, terminando con su vida, en la carretera Saltillo-Torreón

Saltillo
/ 16 octubre 2025
    Revisaba su camión y tráiler lo embiste, terminando con su vida, en la carretera Saltillo-Torreón
    Tomás Felipe “N”, de 60 años, perdió la vida tras ser arrollado por un tractocamión en el kilómetro 8+400 de la carretera Saltillo–Torreón. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Un hombre perdió la vida al ser arrollado por un tractocamión, mientras revisaba una fuga de diésel en su unidad

Un hombre perdió la vida la madrugada de este jueves en un accidente registrado en el kilómetro 8+400 de la carretera Saltillo–Torreón.

La víctima fue identificada como Tomás Felipe “N”, de 60 años, quien presentaba una herida abierta en la cabeza y una escoriación en la mejilla izquierda.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: detienen a hombre por acosar a joven en ruta ‘Aquí vamos gratis’

$!El accidente involucró a dos tractocamiones: uno de Logística Especializada y otro de Transportes Ala, que permanecieron en el lugar mientras se realizaban las investigaciones.
El accidente involucró a dos tractocamiones: uno de Logística Especializada y otro de Transportes Ala, que permanecieron en el lugar mientras se realizaban las investigaciones.

De acuerdo con las primeras versiones, Tomás “N” viajaba junto a su compañero de trabajo, Osvaldo Valenciano “N”, ambos empleados de la empresa Logística Especializada, provenientes de Los Mochis, Sinaloa, con destino a Apodaca, Nuevo León.

Durante el trayecto, los conductores se percataron de una fuga de diésel en la unidad y detuvieron la marcha para revisar el desperfecto. Tomás se encargaba de inspeccionar el camión, mientras su compañero abanderaba el área para prevenir un accidente.

Sin embargo, un tractocamión que circulaba a alta velocidad, cambiando de carril, no logró detenerse y se impactó contra la unidad detenida, arrollando a Tomás, quien aún estaba debajo del vehículo. El hombre falleció en el lugar.

$!Personal de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado recabaron indicios en el sitio y procedieron al levantamiento del cuerpo.
Personal de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado recabaron indicios en el sitio y procedieron al levantamiento del cuerpo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El conductor del tractocamión implicado fue identificado como Roberto Carlos “N”, de 43 años, residente de la Ciudad de México, quien fue asegurado por elementos de la Guardia Nacional.

$!El conductor responsable, identificado como Roberto Carlos “N”, fue asegurado por elementos de la Guardia Nacional para deslindar responsabilidades.
El conductor responsable, identificado como Roberto Carlos “N”, fue asegurado por elementos de la Guardia Nacional para deslindar responsabilidades. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

En el sitio permanecieron ambos vehículos involucrados: uno perteneciente a la empresa Transportes Ala, color anaranjado con caja blanca, y otro de la línea Logística Especializada, color blanco. Ambos fueron trasladados al corralón por unidades de Grúas San José para las investigaciones correspondientes.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, así como peritos, acudieron al lugar del accidente y, tras recabar indicios e información, procedieron al levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a las instalaciones del Semefo.

Temas


accidentes viales
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Ulises Martínez

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La administración del presidente Donald Trump afirma que el gobierno liderado por Nicolás Maduro colabora con el cártel del Tren de Aragua.

¿Guerra contra la droga o el terrorismo? Presión militar de Trump sobre Venezuela difumina límites
Este espacio llevará los espectáculos, el entretenimiento, la gastronomía y la cultura norteña al próximo nivel, afirmó el gobernador de Coahuila durante la presentación del proyecto.

Así es ‘Expo Coahuila’ el nuevo espacio para conciertos y convenciones en Saltillo (VIDEO)

El alcalde Javier Díaz González destacó que el programa tiene un impacto positivo en la movilidad urbana y en la economía de las familias.

Más de 261 mil traslados registra programa de transporte gratuito en Saltillo
Los nómades digitales aprovechan los tiempos de espera en las terminales de transporte para teletrabajar.

¿Cómo poder teletrabajar con wifis públicas en ‘modo seguro’?
La medida forma parte de la propuesta de aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a bebidas azucaradas.

Pacta Salud con la industria aumento de IEPS y medidas para combatir daño por refrescos
true

Se puede decir.. .Que al Senador lo ‘proterotegen’
true

La futilidad ambiciosa
El boletín dirigido a la Secretaria General exige que se honren los compromisos de campaña firmados en 2022.

Coahuila: piden maestros la salida de Isela Licerio, líder de la Sección 38