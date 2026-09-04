Autoridades siguen en la búsqueda de asesinos de Manuel, quien murió a pedradas en Saltillo
COMPARTIR
Salió a hacerle el “paro” a un amigo y le dieron una golpiza entre varios integrantes de una familia
La Unidad de Investigación de Homicidios Violentos de la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa sin localizar a los probables responsables del homicidio de Manuel Ramírez Méndez.
De acuerdo con las investigaciones, ya fueron identificados como integrantes de la familia Cerecero quienes presuntamente agredieron físicamente a la víctima sobre la calle Emiliano Zapata, en la colonia Pueblo Insurgente, en Saltillo.
La agresión ocurrió la noche del domingo 30 de agosto, cuando Manuel presuntamente se encontraba acompañado de su amigo Juan.
En ese momento, llegaron a su domicilio dos personas, quienes le pidieron “apoyo” debido a una riña que se registraba en la vía pública.
Tras intervenir, el afectado fue agredido a golpes, patadas y con piedras, lo que le provocó una hemorragia subdural traumática.
Aún lesionado, sus familiares lo trasladaron de inmediato a la clínica 70 del IMSS, ubicada en el sector de la colonia Antonio Cárdenas.
A su llegada al área de urgencias, los médicos determinaron que requería atención especializada, por lo que ordenaron su traslado al área de traumatología de la clínica 2 del IMSS.
Las lesiones le ocasionaron daños neurológicos y, finalmente, fue declarado sin vida la tarde del miércoles 2 de septiembre, mientras permanecía internado en la cama número 201 de dicho centro médico.
Detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) señalaron que ya existía una denuncia ante el Ministerio Público por estos hechos.
Inicialmente, el caso fue investigado por el delito de lesiones graves que ponen en peligro la vida; sin embargo, tras el fallecimiento de Manuel Ramírez Méndez, la situación legal de los implicados se complicó.
Ahora, el Ministerio Público integrará una nueva carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso.
Las autoridades esperaban que durante la presente semana se cumplimentaran las órdenes de aprehensión correspondientes en contra de los probables responsables.