Autoridades siguen en la búsqueda de asesinos de Manuel, quien murió a pedradas en Saltillo

La Unidad de Investigación de Homicidios Violentos de la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa sin localizar a los probables responsables del homicidio de Manuel Ramírez Méndez.

De acuerdo con las investigaciones, ya fueron identificados como integrantes de la familia Cerecero quienes presuntamente agredieron físicamente a la víctima sobre la calle Emiliano Zapata, en la colonia Pueblo Insurgente, en Saltillo.

La agresión ocurrió la noche del domingo 30 de agosto, cuando Manuel presuntamente se encontraba acompañado de su amigo Juan.

En ese momento, llegaron a su domicilio dos personas, quienes le pidieron “apoyo” debido a una riña que se registraba en la vía pública.

Tras intervenir, el afectado fue agredido a golpes, patadas y con piedras, lo que le provocó una hemorragia subdural traumática.

Aún lesionado, sus familiares lo trasladaron de inmediato a la clínica 70 del IMSS, ubicada en el sector de la colonia Antonio Cárdenas.