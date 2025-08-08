Avanza coordinación para el tren interurbano en Coahuila

El proyecto del tren interurbano en Coahuila sigue su curso, con avances significativos en la coordinación entre el gobierno estatal y el federal. En una reciente entrevista, María Bárbara Cepeda, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público-Productiva, compartió detalles sobre los próximos pasos y el estado actual de la obra.

Cepeda informó que la próxima semana se espera la visita de Néstor Núñez, encargado de la vinculación con los gobiernos a nivel federal. El propósito de su viaje es socializar el proyecto con la comunidad y abordar temas relacionados con el derecho de vía. Además, la Agencia Ferroviaria ha solicitado información técnica y detalles sobre el número de trabajadores, con el fin de empezar a definir aspectos cruciales como las tarifas y los horarios.

PARADEROS Y ESTACIONES

La ubicación de las estaciones es un punto clave en la agenda. La secretaria Cepeda indicó que se continúa trabajando para que Ramos Arizpe cuente con un segundo paradero. Las autoridades federales están conscientes de la necesidad y el beneficio de esta parada, y buscan activamente el lugar ideal para instalarla.

En Saltillo, el alcalde Javier Díaz ha solicitado que la estación principal se ubique cerca de las calles Emilio Carranza y Coss. Esta propuesta busca ofrecer un mejor acceso a la comunidad saltillense, y la Agencia Ferroviaria ya analiza esta posibilidad.

PREOCUPACIÓN POR LAS CARRETERAS

A pesar de los avances en el proyecto del tren, durante la entrevista se puso de manifiesto una preocupación latente: el estado de las carreteras en Coahuila. Se hizo mención específica del abandono por parte del gobierno federal, así como de incidentes fatales en el libramiento Norponiente y en el tramo de Los Chorros.

Cepeda reconoció la situación y expresó su esperanza de que la buena relación entre el gobernador Manolo Jiménez y la presidenta del país dé como resultado una pronta atención a estas vías. Aclaró que, si bien el tema no está directamente dentro de sus funciones, los diputados locales han exhortado de manera constante al gobierno federal para que se realicen las obras necesarias, las cuales son de vital importancia para el estado.

Con la expectativa de que el proyecto del tren interurbano siga avanzando, queda pendiente la resolución de la situación en las carreteras, un asunto que continúa siendo prioritario para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de Coahuila.