El tren Saltillo-Nuevo Laredo podría impulsar a la industria minera regional

La reciente confirmación del tren Saltillo-Nuevo Laredo ha despertado expectativas económicas en la región. Esta iniciativa pública-privada, que contempla, a nivel nacional, más de 3,300 kilómetros de vías férreas para transporte de pasajeros, fortalecerá diversas actividades económicas, entre ellas, la minería.

La alianza entre el sector ferroviario y la minería aparece como un motor estratégico que podría posicionar a Saltillo y a Coahuila como actores protagónicos. El desarrollo de la red ferroviaria requerirá toneladas de insumos como acero, cobre, y otros minerales —muchos de ellos disponibles en abundancia en el norte del país.

Particularmente, el cobre —necesario para cables de alimentación y sistemas eléctricos— representa el 26% de la producción minera nacional. El acero, vital para rieles y durmientes, tiene también una participación destacada, consumido en más del 50% por el sector construcción, pero con amplio margen de expansión hacia la industria ferroviaria.

Este escenario posibilita una cadena de valor nacional, donde la minería regional surta directamente a los proyectos ferroviarios, generando empleos, atrayendo inversiones y fortaleciendo la soberanía industrial del país.

Saltillo, con su cercanía a zonas mineras y su capacidad logística, tiene potencialidades de convertirse en nodo estratégico a nivel nacional por su ubicación geográfica, especialización de actividades económicas industriales, así como su cercanía con Estados Unidos.

Además de considerar seriamente el impacto ambiental de estos mega proyectos, a largo plazo, esta iniciativa nacional exigirá coordinación entre políticas públicas, tecnología e inversión privada. Y, sobre todo, una vigilancia ciudadana que garantice la participación de las comunidades que ineludiblemente se verán afectadas, —para bien o para mal—, por estos proyectos.

