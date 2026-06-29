Avanza programa de reforestación en Saltillo con nuevas acciones en bulevares y plazas

Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura verde y mejorar la imagen urbana, el Gobierno Municipal de Saltillo puso en marcha nuevas jornadas de reforestación, limpieza y rehabilitación de espacios públicos en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de ofrecer entornos más seguros y agradables para la población. Las labores fueron encabezadas por la administración del alcalde Javier Díaz González, en coordinación con el Gobierno del Estado, a través del programa Bosques Urbanos Lineales, estrategia enfocada en incrementar la cobertura vegetal y contribuir a la conservación del medio ambiente mediante la plantación de especies adaptadas a las condiciones climáticas de la región.

Uno de los principales frentes de trabajo se desarrolló sobre el camellón central del bulevar Antonio Cárdenas, a la altura de la colonia 26 de Marzo, donde brigadas municipales plantaron ejemplares de Encino Siempre Verde, especie seleccionada por su resistencia y capacidad para favorecer la biodiversidad urbana. El alcalde Javier Díaz González señaló que la reforestación forma parte de una estrategia permanente para incrementar las áreas arboladas de la ciudad y generar beneficios ambientales a largo plazo, al considerar que cada árbol sembrado representa una inversión para mejorar la calidad de vida de las familias saltillenses.

De manera paralela, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron trabajos de limpieza, retiro de maleza, deshierbe y mantenimiento en las áreas verdes ubicadas sobre Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre Prolongación Francisco de Urdiñola y el periférico Luis Echeverría Álvarez. Las acciones también llegaron a la plaza pública de la colonia Jardines Coloniales, donde el personal municipal efectuó labores de limpieza integral y rehabilitación de las áreas verdes para mejorar las condiciones del espacio utilizado diariamente por vecinos del sector. Asimismo, en la Plaza La Democracia, ubicada en la colonia Latinoamérica, se llevaron a cabo trabajos de poda de árboles, deshierbe y mantenimiento general, con el propósito de conservar en buenas condiciones uno de los espacios recreativos de esa zona de la ciudad.

El Gobierno Municipal reiteró que estas jornadas forman parte de un programa permanente de atención a parques, plazas y camellones, el cual continuará desarrollándose en diferentes sectores para fortalecer la imagen urbana y promover una ciudad con mayor cobertura vegetal. Finalmente, Javier Díaz González invitó a la ciudadanía a participar en el cuidado de los espacios públicos y recordó que, a través del asistente virtual ”Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, los habitantes pueden reportar necesidades relacionadas con servicios públicos, áreas verdes o mantenimiento urbano.

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