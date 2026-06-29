Avanza programa de reforestación en Saltillo con nuevas acciones en bulevares y plazas

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    Avanza programa de reforestación en Saltillo con nuevas acciones en bulevares y plazas
    Brigadas municipales realizaron labores de reforestación con Encino Siempre Verde sobre el bulevar Antonio Cárdenas. CORTESÍA

El Gobierno de Saltillo realizó jornadas de reforestación y mantenimiento en camellones, plazas y áreas verdes para fortalecer el entorno urbano

Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura verde y mejorar la imagen urbana, el Gobierno Municipal de Saltillo puso en marcha nuevas jornadas de reforestación, limpieza y rehabilitación de espacios públicos en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de ofrecer entornos más seguros y agradables para la población.

Las labores fueron encabezadas por la administración del alcalde Javier Díaz González, en coordinación con el Gobierno del Estado, a través del programa Bosques Urbanos Lineales, estrategia enfocada en incrementar la cobertura vegetal y contribuir a la conservación del medio ambiente mediante la plantación de especies adaptadas a las condiciones climáticas de la región.

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$!Las acciones incluyeron limpieza, poda y mantenimiento en plazas y áreas verdes de distintos sectores de Saltillo.
Las acciones incluyeron limpieza, poda y mantenimiento en plazas y áreas verdes de distintos sectores de Saltillo. CORTESÍA

Uno de los principales frentes de trabajo se desarrolló sobre el camellón central del bulevar Antonio Cárdenas, a la altura de la colonia 26 de Marzo, donde brigadas municipales plantaron ejemplares de Encino Siempre Verde, especie seleccionada por su resistencia y capacidad para favorecer la biodiversidad urbana.

El alcalde Javier Díaz González señaló que la reforestación forma parte de una estrategia permanente para incrementar las áreas arboladas de la ciudad y generar beneficios ambientales a largo plazo, al considerar que cada árbol sembrado representa una inversión para mejorar la calidad de vida de las familias saltillenses.

$!El programa busca fortalecer la cobertura vegetal y mejorar los espacios públicos para las familias saltillenses.
El programa busca fortalecer la cobertura vegetal y mejorar los espacios públicos para las familias saltillenses. CORTESÍA

De manera paralela, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron trabajos de limpieza, retiro de maleza, deshierbe y mantenimiento en las áreas verdes ubicadas sobre Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre Prolongación Francisco de Urdiñola y el periférico Luis Echeverría Álvarez.

Las acciones también llegaron a la plaza pública de la colonia Jardines Coloniales, donde el personal municipal efectuó labores de limpieza integral y rehabilitación de las áreas verdes para mejorar las condiciones del espacio utilizado diariamente por vecinos del sector.

Asimismo, en la Plaza La Democracia, ubicada en la colonia Latinoamérica, se llevaron a cabo trabajos de poda de árboles, deshierbe y mantenimiento general, con el propósito de conservar en buenas condiciones uno de los espacios recreativos de esa zona de la ciudad.

$!La Plaza La Democracia y la plaza de Jardines Coloniales recibieron trabajos de limpieza, poda y deshierbe.
La Plaza La Democracia y la plaza de Jardines Coloniales recibieron trabajos de limpieza, poda y deshierbe. CORTESÍA

El Gobierno Municipal reiteró que estas jornadas forman parte de un programa permanente de atención a parques, plazas y camellones, el cual continuará desarrollándose en diferentes sectores para fortalecer la imagen urbana y promover una ciudad con mayor cobertura vegetal.

Finalmente, Javier Díaz González invitó a la ciudadanía a participar en el cuidado de los espacios públicos y recordó que, a través del asistente virtual ”Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, los habitantes pueden reportar necesidades relacionadas con servicios públicos, áreas verdes o mantenimiento urbano.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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