Familias de Saltillo aprovechan la Ruta Recreativa para ejercitarse y acceder a servicios de salud

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    Familias de Saltillo aprovechan la Ruta Recreativa para ejercitarse y acceder a servicios de salud
    Familias saltillenses acudieron este domingo a la Ruta Recreativa para caminar, ejercitarse y disfrutar de actividades al aire libre. CORTESÍA

El paseo dominical ofreció consultas médicas, detección de enfermedades y atención gratuita para mascotas sobre el bulevar Venustiano Carranza

Familias, deportistas y personas que buscan realizar actividades al aire libre acudieron este domingo a la Ruta Recreativa de Saltillo, donde dependencias municipales ofrecieron servicios de salud y actividades para fomentar la convivencia y el acercamiento con las corporaciones de seguridad.

El paseo dominical se desarrolla sobre el bulevar Venustiano Carranza y permite a los asistentes caminar, correr, andar en bicicleta y participar en distintas dinámicas en un espacio destinado a la actividad física.

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$!Niñas, niños y adultos aprovecharon la mañana para disfrutar de la Ruta Recreativa, que se realiza cada domingo de 7:00 a 13:00 horas.
Niñas, niños y adultos aprovecharon la mañana para disfrutar de la Ruta Recreativa, que se realiza cada domingo de 7:00 a 13:00 horas. CORTESÍA

Durante esta edición, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló un módulo de atención gratuita para la población, con consultas médicas y pruebas para detectar posibles casos de diabetes e hipertensión.

El personal también brindó servicios para el cuidado de los animales de compañía, entre ellos vacunación antirrábica y desparasitación, con el propósito de facilitar el acceso a la atención preventiva para las mascotas.

Por su parte, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana participó mediante algunos de sus agrupamientos, que organizaron actividades orientadas a fortalecer la confianza entre los elementos policiales y la ciudadanía, así como la colaboración entre ambos sectores.

$!La Ruta Recreativa ofreció un espacio para la actividad física y la convivencia de las familias saltillenses sobre el bulevar Venustiano Carranza.
La Ruta Recreativa ofreció un espacio para la actividad física y la convivencia de las familias saltillenses sobre el bulevar Venustiano Carranza. CORTESÍA

La realización de estas actividades forma parte de la coordinación entre las dependencias del Gobierno Municipal, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, para ofrecer alternativas recreativas y servicios de interés a quienes visitan el paseo.

El Municipio invitó a la población a acudir cada domingo a la Ruta Recreativa, que permanece abierta de las 7:00 a las 13:00 horas sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el tramo comprendido entre las calles Baja California y Canadá.

Además de promover hábitos saludables, el espacio permite a las familias aprovechar las mañanas del domingo para convivir y realizar actividades al aire libre.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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