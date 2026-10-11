Familias de Saltillo aprovechan la Ruta Recreativa para ejercitarse y acceder a servicios de salud

Familias, deportistas y personas que buscan realizar actividades al aire libre acudieron este domingo a la Ruta Recreativa de Saltillo, donde dependencias municipales ofrecieron servicios de salud y actividades para fomentar la convivencia y el acercamiento con las corporaciones de seguridad. El paseo dominical se desarrolla sobre el bulevar Venustiano Carranza y permite a los asistentes caminar, correr, andar en bicicleta y participar en distintas dinámicas en un espacio destinado a la actividad física.

Durante esta edición, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló un módulo de atención gratuita para la población, con consultas médicas y pruebas para detectar posibles casos de diabetes e hipertensión. El personal también brindó servicios para el cuidado de los animales de compañía, entre ellos vacunación antirrábica y desparasitación, con el propósito de facilitar el acceso a la atención preventiva para las mascotas. Por su parte, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana participó mediante algunos de sus agrupamientos, que organizaron actividades orientadas a fortalecer la confianza entre los elementos policiales y la ciudadanía, así como la colaboración entre ambos sectores.

La realización de estas actividades forma parte de la coordinación entre las dependencias del Gobierno Municipal, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, para ofrecer alternativas recreativas y servicios de interés a quienes visitan el paseo. El Municipio invitó a la población a acudir cada domingo a la Ruta Recreativa, que permanece abierta de las 7:00 a las 13:00 horas sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el tramo comprendido entre las calles Baja California y Canadá. Además de promover hábitos saludables, el espacio permite a las familias aprovechar las mañanas del domingo para convivir y realizar actividades al aire libre.