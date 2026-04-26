Avanzan trabajos de pavimentación en la Isabel Amalia Dávila, en Saltillo

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Saltillo
/ 26 abril 2026
    Avanzan trabajos de pavimentación en la Isabel Amalia Dávila, en Saltillo
    Las acciones forman parte de una política de atención equitativa en la ciudad CORTESÍA

Los trabajos buscan mejorar la movilidad y la seguridad vial.

Con el objetivo de mejorar la movilidad y garantizar mayor seguridad para la población, el alcalde Javier Díaz González fortaleció las acciones de rehabilitación de pavimento en la colonia Isabel Amalia Dávila, así como en distintos sectores de la ciudad.

El edil destacó que estas labores responden a una política de atención equitativa en todos los sectores, priorizando aquellas zonas que presentan mayor deterioro debido al alto flujo vehicular.

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En la colonia Isabel Amalia Dávila, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos de retiro de pavimento dañado, limpieza, aplicación de carpeta asfáltica y nivelación en calles como Aeropuerto de Veracruz y José Rivera, entre otras.

Asimismo, Javier Díaz González reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, lo que ha permitido avanzar en la mejora de calles más seguras y funcionales en barrios, colonias y vialidades principales de la capital de Coahuila.

$!El Ayuntamiento busca mejorar las condiciones de tránsito en toda la ciudad.
El Ayuntamiento busca mejorar las condiciones de tránsito en toda la ciudad. CORTESÍA

De manera simultánea, personal de Infraestructura y Obra Pública municipal realizó trabajos similares en diversos puntos del bulevar Isidro López Zertuche, así como en las calles Puerto Márquez y Puerto de Tampico, en el fraccionamiento Las Brisas Ampliación.

Además, el Ayuntamiento reportó intervenciones en la avenida 20 y avenida 22, en la colonia Lourdes; en la calle 26 de la colonia Morelos; así como en el camino a Los Ramones y la calle Luis González, en la colonia Satélite Sur, entre otros puntos, con el fin de optimizar las condiciones de tránsito en toda la ciudad.

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El alcalde reiteró que se intensificarán los trabajos de rehabilitación en distintos puntos de Saltillo, con el propósito de contar con una infraestructura urbana más eficiente, segura y en mejores condiciones tanto para los habitantes como para los visitantes.

Finalmente, recordó a la ciudadanía el uso del asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844 160 0808, mediante el cual se pueden reportar vialidades deterioradas para su pronta atención.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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