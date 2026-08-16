Ayuntamiento de Saltillo continúa con la rehabilitación de fachadas y banquetas del Centro Histórico

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    Ayuntamiento de Saltillo continúa con la rehabilitación de fachadas y banquetas del Centro Histórico
    Cuadrillas municipales trabajan en la rehabilitación de banquetas en calles del Centro Histórico. CORTESÍA

Las labores se concentran en calles del primer cuadro e incluyen pintura, mejoras en aceras, retiro de cableado en desuso y mantenimiento del entorno urbano

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene trabajos de rehabilitación de fachadas y banquetas en distintos puntos del Centro Histórico, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de movilidad peatonal y la imagen urbana del sector.

De acuerdo con el alcalde Javier Díaz González, mediante el programa “Embellecimiento de Fachadas” se realizan labores de limpieza y aplicación de pintura en viviendas y comercios ubicados sobre la calle Miguel Ramos Arizpe.

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En esta etapa, la intervención se concentra en el tramo comprendido entre las calles Ignacio Allende y Miguel Hidalgo.

A la par, el Municipio avanza con el programa de Rehabilitación de Banquetas en el Centro Histórico. Los trabajos se desarrollan en el sector comprendido entre Miguel Ramos Arizpe y Álvaro Obregón, donde se intervienen las aceras para mejorar sus condiciones de seguridad y accesibilidad para los peatones.

$!Viviendas y comercios de la calle Miguel Ramos Arizpe forman parte de la actual etapa de intervención.
Viviendas y comercios de la calle Miguel Ramos Arizpe forman parte de la actual etapa de intervención. CORTESÍA

Díaz González señaló que ambas estrategias se llevan a cabo de manera coordinada, con el propósito de atender de forma integral las necesidades del primer cuadro de la ciudad mediante la recuperación de fachadas y el mejoramiento de las banquetas.

A estas labores se suman el retiro de cableado en desuso, la instalación de nuevos contenedores de basura y luminarias, así como la rehabilitación de registros.

$!Los trabajos de mejoramiento urbano se realizan de manera paralela en fachadas y espacios peatonales.
Los trabajos de mejoramiento urbano se realizan de manera paralela en fachadas y espacios peatonales. CORTESÍA

El Gobierno Municipal informó que también se realizan acciones de limpieza y mantenimiento, entre ellas el retiro de grafiti y calcomanías en diferentes puntos del Centro Histórico.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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