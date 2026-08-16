Ayuntamiento de Saltillo continúa con la rehabilitación de fachadas y banquetas del Centro Histórico

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene trabajos de rehabilitación de fachadas y banquetas en distintos puntos del Centro Histórico, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de movilidad peatonal y la imagen urbana del sector. De acuerdo con el alcalde Javier Díaz González, mediante el programa “Embellecimiento de Fachadas” se realizan labores de limpieza y aplicación de pintura en viviendas y comercios ubicados sobre la calle Miguel Ramos Arizpe.

En esta etapa, la intervención se concentra en el tramo comprendido entre las calles Ignacio Allende y Miguel Hidalgo. A la par, el Municipio avanza con el programa de Rehabilitación de Banquetas en el Centro Histórico. Los trabajos se desarrollan en el sector comprendido entre Miguel Ramos Arizpe y Álvaro Obregón, donde se intervienen las aceras para mejorar sus condiciones de seguridad y accesibilidad para los peatones.

Díaz González señaló que ambas estrategias se llevan a cabo de manera coordinada, con el propósito de atender de forma integral las necesidades del primer cuadro de la ciudad mediante la recuperación de fachadas y el mejoramiento de las banquetas. A estas labores se suman el retiro de cableado en desuso, la instalación de nuevos contenedores de basura y luminarias, así como la rehabilitación de registros.

El Gobierno Municipal informó que también se realizan acciones de limpieza y mantenimiento, entre ellas el retiro de grafiti y calcomanías en diferentes puntos del Centro Histórico.