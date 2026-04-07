Ayuntamiento de Saltillo dona 5 hectáreas al IMSS para construcción de bodega

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Saltillo
/ 7 abril 2026
    Ayuntamiento de Saltillo dona 5 hectáreas al IMSS para construcción de bodega
    El Cabildo aprobó la entrega de un predio al IMSS para la construcción de un almacén; está ubicado en el predio de El Jaguey y Escobedo. CORTESÍA

El IMSS tiene un plazo de 12 meses para realizar los trámites de escrituración y no debe usar el terreno para otros fines que no sean la instalación del almacén

El Cabildo de Saltillo aprobó la donación de un terreno de cinco hectáreas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la construcción de un almacén destinado al resguardo de insumos y medicamentos.

De acuerdo con el acta firmada el 4 de febrero, el predio se ubica sobre la carretera a Torreón, a la altura del kilómetro 14.5, en el lote de terreno conocido como “El Jagüey y Escobedo”.

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El documento establece que el terreno deberá destinarse exclusivamente a la instalación de esa bodega, por lo que, en caso de utilizarse para un fin distinto, el inmueble regresará automáticamente al patrimonio del municipio.

“En caso de que dicho inmueble se le dé un uso distinto al estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindido el otorgamiento y el inmueble será reintegrado al patrimonio del R. Ayuntamiento de Saltillo”, señala el acta.

Además, el IMSS contará con un plazo de 12 meses para formalizar los trámites de escrituración; de no hacerlo en ese periodo, la autorización perderá efecto.

“En caso de no formalizar dicho trámite en el periodo señalado, la presente ratificación quedará sin efecto, debiendo ser responsabilidad del solicitante el impulso de un nuevo trámite”, expone el documento.

La donación forma parte de un proceso que ya había sido avalado previamente por el Congreso del Estado, luego de que la solicitud fuera enviada en octubre del año pasado por la administración municipal.

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La construcción del almacén busca dar al IMSS un espacio propio en la Región Sureste, ya que actualmente el Instituto mantiene en renta una bodega en Derramadero para el resguardo de medicamentos e insumos médicos.

Fue en marzo del 2023 que otra bodega utilizada por el IMSS, ubicada sobre el libramiento Óscar Flores Tapia —también inmueble rentado— se incendió.

La propuesta fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Bienes Municipales, Equipo No Utilizable y Adquisiciones, integrada por los regidores María del Mar Arroyo Peart, Juan Carlos Villarreal Garza y José Roberto Gabriel Martínez Salinas.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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