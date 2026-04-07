Ayuntamiento de Saltillo dona 5 hectáreas al IMSS para construcción de bodega

De acuerdo con el acta firmada el 4 de febrero, el predio se ubica sobre la carretera a Torreón, a la altura del kilómetro 14.5, en el lote de terreno conocido como “El Jagüey y Escobedo”.

El Cabildo de Saltillo aprobó la donación de un terreno de cinco hectáreas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la construcción de un almacén destinado al resguardo de insumos y medicamentos.

El documento establece que el terreno deberá destinarse exclusivamente a la instalación de esa bodega, por lo que, en caso de utilizarse para un fin distinto, el inmueble regresará automáticamente al patrimonio del municipio.

“En caso de que dicho inmueble se le dé un uso distinto al estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindido el otorgamiento y el inmueble será reintegrado al patrimonio del R. Ayuntamiento de Saltillo”, señala el acta.

Además, el IMSS contará con un plazo de 12 meses para formalizar los trámites de escrituración; de no hacerlo en ese periodo, la autorización perderá efecto.

“En caso de no formalizar dicho trámite en el periodo señalado, la presente ratificación quedará sin efecto, debiendo ser responsabilidad del solicitante el impulso de un nuevo trámite”, expone el documento.

La donación forma parte de un proceso que ya había sido avalado previamente por el Congreso del Estado, luego de que la solicitud fuera enviada en octubre del año pasado por la administración municipal.