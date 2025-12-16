Ayuntamiento de Saltillo pide denunciar venta de pirotecnia y advierte sanciones de hasta 50 mil pesos

El Ayuntamiento de Saltillo reiteró que no existe ningún permiso para la venta de pirotecnia en el municipio y advirtió que se aplicarán sanciones administrativas severas contra quienes incurran en esta práctica de forma clandestina. El llamado, dijo el alcalde Javier Díaz González, es tanto a quienes pretendan comercializar estos productos como a la ciudadanía, para que denuncie cualquier punto de venta irregular.

El edil comentó que la prohibición es total y que no habrá tolerancia frente a este tipo de actividades, particularmente ante los riesgos que representa la manipulación de fuegos artificiales. “Aquí no hay ningún permiso; todo ese clandestinaje, por favor, si alguien tiene conocimiento, que nos lo haga saber para nosotros actuar de la manera más rápida”.

Explicó que el municipio cuenta con distintos canales para recibir reportes ciudadanos y responder de forma inmediata. Entre ellos, mencionó la red de seguridad integrada por más de 600 grupos de WhatsApp, en los que participan alrededor de 123 mil personas, además del chatbot de seguridad municipal, Saltillo Fácil, y la línea 072.

“El vecino, el ciudadano, puede ayudarnos mucho. Si saben de algún establecimiento, una casa o un lugar donde estén vendiendo pirotecnia, lo pueden reportar en estos chats y podemos actuar de inmediato”, dijo.

Advirtió que quienes sean sorprendidos vendiendo fuegos artificiales enfrentarán sanciones administrativas consideradas como fuertes por la autoridad municipal. Las multas pueden alcanzar hasta los 50 mil pesos, además de otras medidas que se determinen conforme a la normativa vigente.

El alcalde recordó que los riesgos asociados a la pirotecnia no son hipotéticos y lamentó tragedias ocurridas recientemente en otros estados del país, como el caso registrado en Apodaca, Nuevo León. “Desgraciadamente vimos lo que pasó hace algunas semanas. Son situaciones que queremos evitar aquí”.

Finalmente, insistió en que la prevención depende en buena medida de la corresponsabilidad social, por lo que pidió a la población no adquirir este tipo de productos y reportar cualquier intento de venta ilegal. “Aquí es todo el peso de la ley”, concluyó.