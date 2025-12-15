Saltillo suma hotel, lujo y más comercios en megaproyecto urbano

Parque Centro incrementará su oferta de hospedaje y comercio con la llegada de un nuevo hotel Residence Inn by Marriott, así como de marcas internacionales como Tommy Hilfiger y Hugo Boss, informó Alberto Mohamar Servín, director de la División Comercial de Grupo Davisa.

El nuevo hotel será el cuarto complejo de hospedaje dentro de Parque Centro, que ya cuenta con el Courtyard by Marriott, AC by Marriott y Staybridge Suites. El Residence Inn tendrá 150 habitaciones, iniciará construcción en enero y se prevé que esté listo en un plazo de 18 meses, es decir, hacia el último trimestre de 2027.

Con esta incorporación, Parque Centro alcanzará un total de 700 habitaciones, una capacidad que, de acuerdo con Mohamar Servín, responde a la fuerte demanda hotelera que registra Saltillo, particularmente por su vocación industrial y de negocios. “La industria de la hospitalidad en Saltillo está bastante demandada, con hoteles llenos de lunes a jueves”, señaló.

El directivo destacó que la ocupación sostenida y el crecimiento de la actividad económica local justifican la expansión hotelera. “Creemos que la demanda sigue y el apetito está”, afirmó, al referirse al interés de inversionistas y operadores por el desarrollo.

Además del nuevo hotel, el complejo avanza en otros proyectos inmobiliarios. Actualmente se encuentra en la fase final una torre de departamentos de 110 unidades, cuya conclusión está prevista para marzo, y se inició un nuevo desarrollo de oficinas con una superficie de 12 mil metros cuadrados.

En cuanto a la infraestructura ya consolidada, Parque Centro cuenta con un edificio médico, dos edificios de oficinas, dos edificios de departamentos, uno más en proceso de conclusión, el área comercial Il Mercato, tres hoteles en operación y un cuarto en desarrollo.

Por otro lado, en Galerías Saltillo, también operado por Grupo Davisa, se mantienen conversaciones para incorporar un nuevo negocio de entretenimiento infantil, mientras que la ampliación de 6 mil 500 metros cuadrados del centro comercial se encuentra prácticamente ocupada.

Entre las marcas que se han sumado destacan Lacoste, Cantia, Sfera y Nike, mientras que Tommy Hilfiger abrirá a finales de este mes y Hugo Boss se encuentra en proceso de llegada. Respecto a Zara, Mohamar Servín indicó que existen pláticas, aunque aclaró que requeriría una adecuación integral del centro comercial y no se prevé en el corto plazo.

Finalmente, el directivo subrayó que alrededor de 3 mil personas transitan diariamente por Parque Centro, entre trabajadores, residentes y visitantes, lo que ha permitido consolidar al desarrollo como una comunidad urbana activa, con impacto directo en el dinamismo económico y comercial de Saltillo.