Baja movimiento en casas de empeño de Saltillo previo al regreso a clases

A una semana del regreso a clases, las casas de empeño de Saltillo no viven el movimiento que en años anteriores acompañaba esta temporada. En los establecimientos consultados se reporta una menor afluencia de clientes respecto a 2025 y, en algunos casos, una mayor preferencia por vender directamente sus pertenencias en lugar de dejarlas en empeño. En Préstamo Seguro, una trabajadora estimó que el movimiento ha disminuido alrededor de cinco por ciento respecto al año pasado. “Pero en este año 2026 ha sido más bajo comparado al 2025, eso es un hecho”, señaló. Explicó que antes de la pandemia el regreso a clases representaba una temporada de mayor actividad para el establecimiento, pero después la afluencia no volvió a ser la misma.

Entre los artículos que reciben con mayor frecuencia se encuentran pantallas, teléfonos y bocinas. Los clientes suelen buscar entre mil y 2 mil pesos, aunque la cantidad depende del artículo que lleven. De acuerdo con la trabajadora, quienes acuden son principalmente padres o madres de familia. Sin embargo, no todos especifican que el dinero vaya a utilizarse para gastos escolares. Otro de los cambios observados es la preferencia por la venta directa de artículos, ya que permite obtener una cantidad mayor que mediante el empeño. “La mayoría de las personas optan más por la venta que por el empeño”, explicó. MENOS MOVIMIENTO ESTE AÑO En una sucursal de First Cash, ubicada en la colonia Morelos, una trabajadora que ha laborado en años anteriores también señaló una reducción importante en la cantidad de clientes. Recordó que una semana antes del regreso a clases el establecimiento solía encontrarse lleno y con mayor actividad, mientras que actualmente el movimiento se mantiene tranquilo.

En esta sucursal no pudieron determinar si las personas utilizan específicamente el dinero para cubrir gastos escolares. No obstante, señalaron que los clientes también prefieren la venta y que entre los artículos que más reciben se encuentran los electrodomésticos. HASTA 4 MIL PESOS POR ESTUDIANTE En Empeño Garantizado, Guadalupe Tenorio y Yesenia Macías señalaron que también han observado un menor flujo de personas respecto a otros años. Una de las trabajadoras estimó que, tomando como referencia 2025, la cantidad de personas que acuden actualmente podría haber disminuido hasta 50 por ciento. El perfil de los clientes, señalaron, corresponde principalmente a adultos de entre 40 y 55 años. A diferencia de los otros establecimientos consultados, en Empeño Garantizado indicaron que sus clientes recurren principalmente al empeño y estimaron que entre 60 y 70 por ciento logra recuperar posteriormente sus pertenencias. Los electrodomésticos se encuentran entre los artículos que reciben con mayor frecuencia.

Las trabajadoras, quienes también son madres de familia, señalaron que las compras escolares representan un gasto importante para los hogares. Una de ellas estimó que cubrir las necesidades de un estudiante puede representar entre 3 mil y 4 mil pesos, dependiendo del nivel educativo y de los gastos en útiles, uniformes, zapatos y cuotas. Pese al menor movimiento registrado hasta ahora, señalaron que todavía podría presentarse un incremento durante el fin de semana previo al inicio de clases, cuando algunas familias buscan completar el dinero que necesitan.