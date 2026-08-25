Preparan operativo vial en el Centro Histórico de Saltillo por eventos de septiembre

El Ayuntamiento prepara un operativo logístico para organizar los cierres y desvíos que serán necesarios en las principales vialidades del primer cuadro de la ciudad. Las afectaciones comenzarán días antes del 10 de septiembre y podrían alcanzar algunas rutas del transporte público.

El Centro Histórico de Saltillo tendrá modificaciones en su circulación durante los primeros días de septiembre, debido al montaje de la infraestructura necesaria para los eventos que se desarrollarán en la zona y a la cercanía de los festejos patrios del 15 de septiembre.

Entre las vialidades que tendrán modificaciones se encuentra la calle Hidalgo, por donde circula una de las rutas de transporte público, por lo que se contempla implementar alternativas para mantener la movilidad en el sector.

El alcalde Javier Díaz González pidió comprensión a los saltillenses ante los ajustes temporales en la circulación y aseguró que se buscará reducir al mínimo las molestias para quienes viven, trabajan o transitan diariamente por el Centro Histórico.

“Vamos a tratar de molestar lo menos posible a las y los saltillenses”, señaló el edil.

El operativo también tomará en cuenta la proximidad de las celebraciones patrias, por lo que las autoridades municipales deberán coordinar los trabajos de montaje, los cierres viales y la movilidad en una zona que concentrará diversas actividades durante septiembre.

El objetivo, explicó el alcalde, es que las restricciones sean temporales y permitan mantener, en la medida de lo posible, el desarrollo normal de las actividades cotidianas en el primer cuadro de Saltillo.