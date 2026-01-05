Bajan detonaciones por pirotecnia en Saltillo; venta callejera sigue siendo difícil de detectar

Saltillo
/ 5 enero 2026
    Bajan detonaciones por pirotecnia en Saltillo; venta callejera sigue siendo difícil de detectar
    Este fin de año se registró una menor detonación de pirotecnia en Saltillo, particularmente en comparación con años anteriores. FOTO: ARCHIVO

Protección Civil de Saltillo advirtió que los incendios en baldíos continúan por otras causas y que la venta irregular sigue representando un reto para las autoridades

Durante las fiestas decembrinas y el cierre de año se registró una reducción en las detonaciones por pirotecnia en Saltillo, de acuerdo con un balance preliminar de Protección Civil Municipal, aunque los incendios en baldíos persistieron por factores distintos al uso de cohetes.

El titular de Protección Civil, Francisco Martínez Ávalos, explicó que la disminución fue más evidente durante la noche del 24 y el 31 de diciembre. “Se notó un poco más de reducción en la tronadera del 24 de la noche y del último día del año”, señaló, al atribuirlo, entre otros factores, a que no se instaló la Feria del Cohete en Arteaga y a la ausencia de permisos para comercializar y transportar pirotecnia en Saltillo.

Aun así, comentó que los incendios en baldíos no estuvieron relacionados en su mayoría con pirotecnia. “Hay bastante materia seca, pasto en muchos baldíos, y también personas que prenden fuego para quitarse el frío”, dijo, al advertir que esta práctica representa un riesgo tanto para quien inicia el incendio como para quienes viven en zonas aledañas, principalmente en sectores del sur de la ciudad.

Sobre personas lesionadas, el funcionario indicó que se mantiene a la espera de la información del sector salud. “Vamos a esperar los resultados del sector salud para ver cuántas personas pudieron haber sido atendidas por accidentes con pirotecnia”. Confirmó que paramédicos municipales atendieron al menos un caso por este motivo.

En cuanto a la venta irregular, informó que los decomisos fueron menores, con aseguramientos de dos a tres kilos de pirotecnia de baja intensidad, como cebollitas y cuetes pequeños, además de 10 a 12 reportes ciudadanos. Reconoció que la venta callejera sigue siendo difícil de detectar, ya que “están en cruceros y cuando llega la unidad ya no están, o los traen en una bolsita que parece de despensa”, lo que complica la actuación inmediata de las autoridades.

