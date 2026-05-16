Saltillo: taxista apuñala a hombre en la Satélite Sur y logra escapar

Aldo ¨N¨ acabó en el área de urgencias de la Cruz Roja tras ser apuñalado por un taxista en calles de la colonia Satélite Sur, en Saltillo. Todo sucedió cerca de las 21:00 horas, cuando el afectado fue interceptado en los oscuros callejones que unen con la calle Artemio de Valle Arizpe. Según refirió, fue golpeado por un trabajador del volante, quien huyó rumbo a la plaza pública de la calle Manuel Carpio.

El lesionado no sintió la herida que le causaron durante la pelea hasta que notó una sensación caliente y detectó que era sangre, por lo que llamó al sistema de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a brindarle ayuda y, tras abordarlo a la camilla, pidió que lo llevaran a la humanitaria institución.

Del presunto agresor no se logró la detención, ya que huyó pese a que las autoridades municipales realizaron un operativo de búsqueda que no dio resultados. Ahora, el afectado tendrá que interponer su denuncia formal en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de lesiones culposas.