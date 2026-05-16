Saltillo: taxista apuñala a hombre en la Satélite Sur y logra escapar

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    Saltillo: taxista apuñala a hombre en la Satélite Sur y logra escapar
    Aldo ¨N¨ fue trasladado de emergencia a las instalaciones de la Cruz Roja luego de resultar herido con un arma blanca presuntamente durante una riña con un taxista en calles de la colonia Satélite Sur. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El presunto responsable logró escapar pese al operativo implementado por autoridades municipales en calles de la colonia Satélite Sur

Aldo ¨N¨ acabó en el área de urgencias de la Cruz Roja tras ser apuñalado por un taxista en calles de la colonia Satélite Sur, en Saltillo.

Todo sucedió cerca de las 21:00 horas, cuando el afectado fue interceptado en los oscuros callejones que unen con la calle Artemio de Valle Arizpe. Según refirió, fue golpeado por un trabajador del volante, quien huyó rumbo a la plaza pública de la calle Manuel Carpio.

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$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios al lesionado, quien presentó una herida provocada con arma blanca tras los hechos registrados durante la noche en la colonia Satélite Sur.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios al lesionado, quien presentó una herida provocada con arma blanca tras los hechos registrados durante la noche en la colonia Satélite Sur. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El lesionado no sintió la herida que le causaron durante la pelea hasta que notó una sensación caliente y detectó que era sangre, por lo que llamó al sistema de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a brindarle ayuda y, tras abordarlo a la camilla, pidió que lo llevaran a la humanitaria institución.

$!Las autoridades tomaron conocimiento del ataque ocurrido en los callejones de la colonia Satélite Sur, donde un hombre terminó hospitalizado tras ser presuntamente apuñalado por un trabajador del volante.
Las autoridades tomaron conocimiento del ataque ocurrido en los callejones de la colonia Satélite Sur, donde un hombre terminó hospitalizado tras ser presuntamente apuñalado por un trabajador del volante. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Del presunto agresor no se logró la detención, ya que huyó pese a que las autoridades municipales realizaron un operativo de búsqueda que no dio resultados.

Ahora, el afectado tendrá que interponer su denuncia formal en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de lesiones culposas.

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