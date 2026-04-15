Balazos en ejido San Juan de la Vaquería desatan movilización; investigan riña familiar

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Saltillo
/ 15 abril 2026
    Balazos en ejido San Juan de la Vaquería desatan movilización; investigan riña familiar
    Habitantes del ejido San Juan de la Vaquería reportaron las detonaciones durante la madrugada, lo que generó la movilización de cuerpos de seguridad en la zona rural. CORTESÍA

Detonaciones de arma de fuego movilizaron a autoridades; un hombre resultó fracturado al caer mientras intentaba resguardarse tras una confrontación familiar

Durante la madrugada de este miércoles se registraron detonaciones de arma de fuego en el ejido San Juan de la Vaquería de Saltillo. El reporte fue recibido a la 01:35 horas, en un domicilio ubicado sobre la carretera a Refugio de las Casas.

De acuerdo con la información proporcionada, la alerta fue emitida por una persona que no se encontraba en el lugar, pero que recibió una llamada de su madre, quien le advirtió que se escuchaban disparos dirigidos contra la vivienda y un vehículo Chevrolet propiedad de su padre, Pablo Vélez Pérez, de 52 años.

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Los hechos habrían ocurrido en la entrada de un rancho, identificado por una casa de color azul, junto a una vivienda de dos niveles. Hasta ese momento, no se contaba con información sobre el número de personas involucradas en las detonaciones.

En el sitio se encontraba Pablo Vélez Pérez, quien momentos antes había estado conviviendo y consumiendo bebidas alcohólicas. Según los primeros datos, un familiar arribó al lugar, lo que derivó en una confrontación entre ambos.

Tras la discusión, el sujeto se retiró; sin embargo, al llegar a su domicilio, se percató de nuevas detonaciones de arma de fuego. Ante el riesgo, descendió de su vehículo e intentó ponerse a salvo ingresando a la vivienda.

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Durante la maniobra, Vélez Pérez cayó al suelo, resultando con una lesión en la pierna, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas por impacto de bala.

Autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados.

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