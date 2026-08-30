Bendicen a estudiantes y mochilas previo al regreso a clases en Saltillo

En el marco del inicio del nuevo ciclo escolar y de la catequesis infantil, más de mil 500 personas se reunieron en el Parque El Chapulín, en Saltillo, para participar en la tradicional misa de niños y la bendición de mochilas. El evento fue encabezado por el presbítero Chuy Pedro Oyervides, párroco responsable de la celebración, quien destacó la afluencia de familias y menores que acudieron para encomendar a Dios el inicio de sus estudios.

“Esta es la misa de niños que tenemos cada domingo a la 1:30, pero hoy tenemos la bendición de las mochilas y del nuevo ciclo escolar que vamos a iniciar, tanto en las escuelas como también en la catequesis infantil”, explicó el sacerdote. Oyervides detalló que la parroquia Nuestra Señora de la Tocha abarca una extensa zona territorial de Saltillo, con una población aproximada de entre 30 mil y 40 mil habitantes en sectores como Lomas de Lourdes y San Lorenzo.

Por esta razón, la misa dominical convoca a menores de distintos puntos de la ciudad, al integrar a cerca de 10 centros de catequesis pertenecientes a la jurisdicción parroquial. Asimismo, resaltó la labor que se realiza mediante la catequesis especial, dirigida a niños con discapacidad, autismo y síndrome de Down, un servicio que, señaló, ofrecen pocas parroquias en la ciudad. “Viene todo Saltillo porque realmente son muy pocas las parroquias que cuentan con catecismo especial para niños con capacidades diferentes”, mencionó el párroco.

Durante la homilía, el presbítero compartió un mensaje de reflexión dirigido a los estudiantes, basado en el Evangelio, y los motivó a afrontar con entusiasmo el nuevo ciclo escolar después del periodo vacacional.

“El mensaje del día de hoy es lo que viene precisamente en el Evangelio: que tenemos que afrontar la vida como venga. A veces hay que disfrutarla, a veces hay que estudiar, como los niños”, expresó. La jornada concluyó con una oración comunitaria y el rito litúrgico de bendición de las mochilas y los instrumentos de estudio, realizado como parte de la celebración eucarística.