Economía sin dolor

Hace tiempo, una persona me preguntó a qué me dedicaba; le contesté que era investigador, a lo que me respondió que le parecía interesante rastrear a los criminales, empero, al aclararle que a lo que me dedicaba era a la investigación económica, me respondió que eso era algo muy aburrido. Con esta entrega espero borrar esa impresión negativa que rodea a la dismal science y a sus protagonistas.

Tales de Mileto. Filósofo griego, nacido en el año 624 a. C. Sucedió que una noche, al observar los astros, cayó en un pozo, ocasionando la burla de sus vecinos, quienes decían que era un hombre poco práctico pues siempre andaba en las nubes. El sabio decidió darles una lección. Con sus conocimientos, predijo que en ese año la cosecha de aceitunas sería abundante, por lo que alquiló todos los molinos de aceite de oliva de la región. Como era el único que podía procesar el producto, logró una jugosa ganancia. Así demostró lo que era capaz de hacer, pero a él no importaba el dinero, y continuó con sus elucubraciones filosóficas.

Los efectos Giffen y Veblen. La ley de la demanda establece que cuando aumenta el precio de las mercancías, se compra menor cantidad, lo cual es verdad, sin embargo, hay dos excepciones. La primera es el efecto Giffen, llamado en honor de su descubridor, Sir Robert Giffen, quien en el siglo XIX en Inglaterra, observó que cuando aumentaba el precio del pan, la gente de escasos recursos adquiría más cantidad de este bien.

¿Cómo es posible esto? Al incrementarse el precio del pan, el dinero no alcanzaba para comprar carne, de modo que la gente comía más pan para completar su dieta. El efecto Giffen tiene vigencia en México, ya que cuando el gobierno actual incrementó el impuesto a los refrescos lo hizo bajo el argumento de mejorar la salud del pueblo, reduciendo el consumo de azúcar. Para averiguar si se cumplió con ese objetivo, realicé una serie de preguntas en las tiendas de las esquinas, habiendo sido unánime la respuesta de los tenderos: no solo no disminuyó el consumo de las bebidas gaseosas, sino que incluso aumentó.

A su vez, el economista estadounidense Thorstein Veblen, nacido a mediados del siglo XIX, postuló que entre la clase acaudalada, mientras mayor sea el precio de los bienes, mayor es su demanda, poniendo como ejemplo los diamantes. Esto aplica para algunos ricos de nuestro país, pero en especial, a los políticos champañeros de “izquierda”, quienes de la noche a la mañana, han acumulado ingresos descomunales. Por ejemplo, Andy compra arte japonés de altos precios, para darse un barniz de cultura, y por su parte, la gobernadora de Quintana Roo, se ha ganado a pulso la medalla de oro como promotora del turismo, por sus innumerables viajes realizados en aviones privados a destinos como Orlando, Florida y Vail, Colorado. ¡Viva la austeridad republicana de la 4T!

Paul Samuelson. Economista estadounidense de origen judío, cuyo libro “Principios de Economía”, ha vendido más de 4 millones de ejemplares, ubicándolo como el best seller en la materia, con múltiples reimpresiones. Poco se sabe sobre el origen de este texto. Sucedió que su esposa tuvo trillizos, duplicando el número de hijos, debiendo mandar a la lavandería 350 pañales cada semana, afectando el ingreso familiar.

En esa coyuntura, un amigo le aconsejó que escribiera un libro para ganar dinero, lo que Samuelson logró hacer. Hay algo más sobre nuestro personaje. Kennedy le ofreció la dirección del Consejo de Asesores Económicos, cargo que Samuelson rechazó, argumentando que de aceptarlo perdería libertad para opinar. En 1970 recibió el premio Nobel de Economía, sin embargo, el haber pronosticado que a fines de los 1980s la economía de la URSS superaría a la de Estados Unidos, su prestigio sufrió un duro golpe. Moraleja: incluso los premios Nobel se equivocan. Como el tema da para más, lo seguiremos abordando en futuras entregas.

Redondeo. Decía Gorbachov que tenía 100 economistas de asesores, y que uno de ellos era inteligente, pero que no sabía cuál era.