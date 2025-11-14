Bloquea camión materialista calles del centro de Parras tras derramar carga

Un camión materialista bloqueó una de las calles principales de Parras luego de que se abriera la tapa de su carga, dejando montones de piedras esparcidas sobre la vía.

El incidente se reportó alrededor de las 13:00 horas de ayer jueves, por lo que se solicitó la presencia de una unidad de Tránsito Municipal para controlar la situación.

Al arribar, el coordinador de vialidad, Ramiro Pérez, ordenó detener el paso de los vehículos cercanos para evitar posibles accidentes. Poco después, llegó una máquina tipo trascabo para retirar las piedras que cayeron sobre el pavimento. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni daños materiales adicionales.

El percance ocurrió cuando el camión, al intentar girar a la izquierda en la calle Eugenio Aguirre, volcó parte de su carga. Los vehículos que circulaban por la calle Ramos Arizpe tuvieron que retroceder y tomar rutas alternas para continuar su recorrido.

Una vez retirado el material, los elementos de Tránsito levantaron una infracción al conductor por entorpecer el tráfico, permitiéndole continuar su camino hacia su destino.