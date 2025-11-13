Saltillo: refuerzan conectividad aérea con vuelo a Cancún y modernización del aeropuerto Plan de Guadalupe

Saltillo
/ 13 noviembre 2025
    Saltillo: refuerzan conectividad aérea con vuelo a Cancún y modernización del aeropuerto Plan de Guadalupe
    Autoridades y directivos de la iniciativa privada realizaron este doble anuncio que fortalece la conectividad área de la localidad. Foto: Omar Saucedo

Se invertirán 600 millones de pesos para ampliar la terminal; se busca atraer al mercado regiomontano con nueva ruta que inicia operaciones en Semana Santa

Saltillo reforzó su conectividad aérea al presentar el plan de modernización del aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe y la confirmación del vuelo Saltillo-Cancún.

“Nos tardamos como año y medio, dos años aproximadamente”, señaló el gobernador Manolo Jiménez al explicar el proceso que permitió concretar la inversión para modernizar la terminal aérea.

Añadió que la región tiene un mercado amplio: “Tenemos 1 millón 200 mil potenciales pasajeros... y si le sumamos los 300 o 400 mil habitantes de la zona poniente de Nuevo León, estamos llegando arriba del millón y medio de clientes”.

Jiménez reiteró que la obra se impulsa bajo un esquema mixto entre el Gobierno del Estado y el sector privado. Explicó que la renovación de la concesión por 40 años permitirá avanzar en proyectos de largo plazo y adelantó que se instalará un consejo ciudadano para definir prioridades. También celebró el anuncio del nuevo vuelo: “Agradecemos que se haya anunciado el vuelo de Saltillo a Cancún”, dijo.

$!El aeropuerto Plan de Guadalupe tendrá tres vuelos confirmados a Monterrey, CDMX y Cancún.
El aeropuerto Plan de Guadalupe tendrá tres vuelos confirmados a Monterrey, CDMX y Cancún. Foto: Omar Saucedo

En el evento se destacó además el desempeño del vuelo ya operado hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

“Ese vuelo ya va al 85 por ciento”, comentó el gobernador al referirse al primer mes de operación de Viva AerobUs. La aerolínea confirmó que el enlace se mantiene con alta demanda desde su apertura.

Juan Carlos Zuazua, director general de Viva Aerobus, precisó que la nueva ruta iniciará en temporada alta.

A partir de Semana Santa estaremos también desde aquí volando a la ciudad de Cancún”, anunció. Agregó que la apuesta considera el comportamiento de la zona metropolitana compartida: “Este aeropuerto sirve no solo a Saltillo, también a una parte muy importante de Monterrey”.

Desde la iniciativa privada, Francisco González, director de Grupo Altea, destacó que el proyecto responde a las necesidades de movilidad regional.

“Hoy más que nunca este país necesita que nos unamos para salir adelante”, expresó al reconocer el esquema público-privado. “Vamos a superar las expectativas porque la respuesta ha sido increíble”, consideró.

Por su parte, Javier García Bejos, director de Aeropuertos Mexicanos, explicó que, aunque el aeropuerto “es patrimonio de todos los coahuilenses”, la empresa asumirá inversiones para ampliar la capacidad operativa. Indicó que el proyecto permitirá “crecer aceleradamente y con orden” y que la meta es llegar a “un millón de pasajeros en los siguientes años”.

$!La terminal del sureste de Coahuila se puede convertir en una atractiva opción para el poniente del área metropolitana de Monterrey.
La terminal del sureste de Coahuila se puede convertir en una atractiva opción para el poniente del área metropolitana de Monterrey. Foto: Omar Saucedo

Durante la presentación, autoridades estatales detallaron que la modernización contempla la ampliación y remodelación de la terminal, la incorporación de equipamiento especial, la rehabilitación de la plataforma y la reconfiguración del estacionamiento.

“Hoy podemos decir que la modernización y la reactivación del aeropuerto es una realidad”, expresó María Bárbara Cepeda, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Pública Productiva, al presentar los componentes técnicos.

Con el anuncio del vuelo a Cancún, la operación hacia el AIFA y el despliegue del plan de modernización, el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe inicia una nueva etapa para fortalecer la conectividad aérea del Sureste de Coahuila y de la zona metropolitana que comparte con el poniente de Nuevo León.

Temas


Aerolíneas
Conectividad
Vuelos

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

