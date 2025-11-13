Saltillo: refuerzan conectividad aérea con vuelo a Cancún y modernización del aeropuerto Plan de Guadalupe

Saltillo reforzó su conectividad aérea al presentar el plan de modernización del aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe y la confirmación del vuelo Saltillo-Cancún. “Nos tardamos como año y medio, dos años aproximadamente”, señaló el gobernador Manolo Jiménez al explicar el proceso que permitió concretar la inversión para modernizar la terminal aérea. TE PUEDE INTERESAR: ‘Saltillo tenía todo... menos vuelos; hoy despega una etapa de crecimiento acelerado’: Javier García Bejos Añadió que la región tiene un mercado amplio: “Tenemos 1 millón 200 mil potenciales pasajeros... y si le sumamos los 300 o 400 mil habitantes de la zona poniente de Nuevo León, estamos llegando arriba del millón y medio de clientes”. Jiménez reiteró que la obra se impulsa bajo un esquema mixto entre el Gobierno del Estado y el sector privado. Explicó que la renovación de la concesión por 40 años permitirá avanzar en proyectos de largo plazo y adelantó que se instalará un consejo ciudadano para definir prioridades. También celebró el anuncio del nuevo vuelo: “Agradecemos que se haya anunciado el vuelo de Saltillo a Cancún”, dijo.

En el evento se destacó además el desempeño del vuelo ya operado hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. “Ese vuelo ya va al 85 por ciento”, comentó el gobernador al referirse al primer mes de operación de Viva AerobUs. La aerolínea confirmó que el enlace se mantiene con alta demanda desde su apertura. Juan Carlos Zuazua, director general de Viva Aerobus, precisó que la nueva ruta iniciará en temporada alta. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo mantiene alta ocupación en vuelos al AIFA; Parras iniciará obras de aeropista “A partir de Semana Santa estaremos también desde aquí volando a la ciudad de Cancún”, anunció. Agregó que la apuesta considera el comportamiento de la zona metropolitana compartida: “Este aeropuerto sirve no solo a Saltillo, también a una parte muy importante de Monterrey”.

Desde la iniciativa privada, Francisco González, director de Grupo Altea, destacó que el proyecto responde a las necesidades de movilidad regional. “Hoy más que nunca este país necesita que nos unamos para salir adelante”, expresó al reconocer el esquema público-privado. “Vamos a superar las expectativas porque la respuesta ha sido increíble”, consideró. TE PUEDE INTERESAR: Esperan incremento de vuelos en Saltillo ante la Copa Mundial Por su parte, Javier García Bejos, director de Aeropuertos Mexicanos, explicó que, aunque el aeropuerto “es patrimonio de todos los coahuilenses”, la empresa asumirá inversiones para ampliar la capacidad operativa. Indicó que el proyecto permitirá “crecer aceleradamente y con orden” y que la meta es llegar a “un millón de pasajeros en los siguientes años”.