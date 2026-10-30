Bloquean trabajadores del IMSS el periférico Luis Echeverría Álvarez; se liberará en una hora

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Saltillo
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    Bloquean trabajadores del IMSS el periférico Luis Echeverría Álvarez; se liberará en una hora
    Trabajadores y jubilados del IMSS se manifiestan sobre los carriles centrales del Periférico para exigir un sueldo digno, insumos y abasto de medicamentos. ANTONIO SANTOS

La coordinadora de la protesta informó que el sentido norte-sur se liberará a las 11:30 y el sur-norte a las 12:00; exigen aumento salarial y abasto de medicamentos

Trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen un bloqueo en ambos sentidos del Periférico Luis Echeverría, a la altura de City Club y la tienda Soriana Hiper, lo que ha generado un severo congestionamiento vial en la zona.

De acuerdo con Diana Lucía Rodríguez Sánchez, enfermera clínica general del HGZ1 de Saltillo y coordinadora de la protesta, el plantón se levantará de manera paulatina. A las 11:30 horas se tiene contemplado liberar el sentido de norte a sur, y a las 12:00 horas se desbloqueará la circulación de sur a norte.

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La coordinadora señaló que la intención de los manifestantes no es afectar a la sociedad civil; sin embargo, consideraron necesario realizar este bloqueo para visibilizar la causa de los trabajadores y extrabajadores del instituto de salud.

La protesta arrancó a las 10:00 de la mañana. En la convocatoria difundida entre la base trabajadora, los inconformes exigen un salario digno, el abasto de insumos y medicamentos, y la convocatoria a un congreso extraordinario. Asimismo, demandan la basificación de los compañeros eventuales, rechazan la “ley mordaza” y exigen la destitución del doctor Olivos.

CAOS VIAL Y RUTAS ALTERNAS

De acuerdo con el reporte vial, la circulación a la altura del Sarape se encuentra abierta, pero el congestionamiento en el sentido de norte a sur impide el avance de los vehículos desde el bulevar Jesús Valdés Sánchez, tanto por el paso elevado como por la lateral.

$!Largas filas de vehículos se registran en los carriles del Periférico Luis Echeverría debido al bloqueo de los trabajadores del IMSS.
Largas filas de vehículos se registran en los carriles del Periférico Luis Echeverría debido al bloqueo de los trabajadores del IMSS. ANTONIO SANTOS

Asimismo, la circulación por Paseo de la Reforma de poniente a oriente se ve afectada con largas filas en ambos sentidos. Ante el bloqueo, el tránsito por la lateral del Periférico Luis Echeverría de norte a sur está siendo desviado hacia la calle 2 de Abril, de la colonia San Ramón, entre el Bosque Urbano y la tienda Soriana Hiper.

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Antonio Santos

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