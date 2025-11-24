Bloqueos carreteros son ‘un grito desesperado por seguridad’, afirma Jericó Abramo

Las protestas registradas en diversas carreteras del país fueron calificadas por el diputado coahuilense Jericó Abramo Masso como un “grito desesperado” por mayor seguridad.

“Es un grito desesperado. Son 72 denuncias diarias ante el Ministerio Público por robos, secuestros, levantones y extorsiones, muchas veces cometidos por corporaciones policiales en distintas partes del país y otras por el crimen organizado”, declaró.

Afirmó que Coahuila se ha fortalecido en materia de seguridad y que la inversión en esa área ha sido constante desde que él fue presidente municipal, por lo que consideró que se trata de un esfuerzo “de más de 14 años de lucha”.

Agricultores de todo el país realizaron bloqueos en carreteras de más de 20 estados para exigir mayor seguridad, tarifas diferenciadas en combustibles, apoyos para el campo y el pago de adeudos pendientes, entre otras demandas.

Entre las principales vialidades afectadas estuvieron las autopistas México–Toluca, México–Cuernavaca, México–Querétaro y México–Pachuca.

Las movilizaciones fueron convocadas por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y otras organizaciones del sector.