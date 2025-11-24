Viva Aerobus abre ruta estacional a San Antonio y fortalece conectividad de Torreón

TORREÓN, COAH.- Viva Aerobus puso en marcha la ruta estacional Torreón–San Antonio, una conexión que operará durante la temporada decembrina y que busca fortalecer el turismo, el comercio y la competitividad internacional de la ciudad.

El vuelo inaugural despegó el 22 de noviembre y se mantendrá activo hasta el 10 de enero de 2026, con dos frecuencias semanales, martes y sábado.

Durante el arranque, el alcalde Román Cepeda destacó que esta nueva ruta impulsa la conectividad aérea de Torreón: “No solo nos brinda una opción para vacacionar este fin de año, sino que nos consolida como una ciudad con gran competitividad internacional y como un destino atractivo para nuevas inversiones”.

El director de Desarrollo Económico, Marcelo Valdés, subrayó la importancia logística del vuelo, al señalar que dura poco más de una hora y responde a diferentes tipos de turismo: familiar, empresarial, médico y educativo.