Viva Aerobus abre ruta estacional a San Antonio y fortalece conectividad de Torreón

Torreón
24 noviembre 2025
    Viva Aerobus abre ruta estacional a San Antonio y fortalece conectividad de Torreón
    El vuelo, de poco más de una hora, promete dinamizar turismo y comercio entre ambas ciudades. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La ruta operará hasta enero de 2026 y forma parte de la estrategia para fortalecer la conectividad internacional de Torreón

TORREÓN, COAH.- Viva Aerobus puso en marcha la ruta estacional Torreón–San Antonio, una conexión que operará durante la temporada decembrina y que busca fortalecer el turismo, el comercio y la competitividad internacional de la ciudad.

El vuelo inaugural despegó el 22 de noviembre y se mantendrá activo hasta el 10 de enero de 2026, con dos frecuencias semanales, martes y sábado.

Durante el arranque, el alcalde Román Cepeda destacó que esta nueva ruta impulsa la conectividad aérea de Torreón: “No solo nos brinda una opción para vacacionar este fin de año, sino que nos consolida como una ciudad con gran competitividad internacional y como un destino atractivo para nuevas inversiones”.

El director de Desarrollo Económico, Marcelo Valdés, subrayó la importancia logística del vuelo, al señalar que dura poco más de una hora y responde a diferentes tipos de turismo: familiar, empresarial, médico y educativo.

$!La aeronave de Viva Aerobus realizó el vuelo inaugural de la ruta Torreón–San Antonio este 22 de noviembre.
La aeronave de Viva Aerobus realizó el vuelo inaugural de la ruta Torreón–San Antonio este 22 de noviembre. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

“Torreón es el municipio con más universidades per cápita en México, y esta ruta fortalece ese intercambio”, puntualizó.

Por su parte, Ricardo Dueñas, director general de Grupo OMA, afirmó que el objetivo es seguir potenciando los aeropuertos regionales para elevar el desarrollo económico del norte del país.

La aerolínea recordó además que esta conexión temporal acerca a los laguneros a atractivos de talla internacional como el Álamo, el Riverwalk, las misiones de San Antonio, además de parques temáticos, museos y zonas comerciales.

Actualmente, Viva Aerobus opera desde Torreón vuelos directos a Cancún, Ciudad de México, Los Cabos y Tijuana, y anunció que para marzo de 2026 se sumará la conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El vicepresidente ejecutivo de Estrategia de la aerolínea, Javier Suárez, afirmó que la compañía continuará apostando por más rutas y mayor flexibilidad.

“Para esta temporada alta, conectamos a los torreonenses con un destino lleno de experiencias únicas que ahora son más accesibles que nunca”, señaló.

La ruta Torreón–San Antonio se integra así a los esfuerzos de la administración municipal para fortalecer la conectividad aérea y mantener a la ciudad como polo de desarrollo económico, aprovechando un clima de seguridad y la coordinación con el Gobierno del Estado.

