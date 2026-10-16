Bomberos de Saltillo buscan a Mar, integrante del equipo K9
La corporación pidió a la ciudadanía reportar cualquier avistamiento de la perra Border Collie, dedicada a tareas de rescate
Los Bomberos de Saltillo solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a Mar, integrante del equipo K9 de la corporación, dedicada a entrenar y trabajar en tareas de salvamento.
A través de sus redes sociales, la corporación informó que la situación se ha invertido: ahora es la perra quien necesita ser buscada.
De acuerdo con la publicación, se trata de una Border Collie hembra, de pelaje blanco y negro, con un lunar característico en el lado izquierdo de la nariz.
La corporación pidió a quienes transiten o vivan cerca de la zona mantenerse alerta y, en caso de tener información o verla, comunicarse de inmediato al teléfono 844 286 1295, a nombre de Abraham Rivas.
Bomberos de Saltillo señaló que compartir el mensaje aumenta las posibilidades de que la perra regrese sana y salva.