Bomberos de Saltillo buscan a Mar, integrante del equipo K9

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    Bomberos de Saltillo buscan a Mar, integrante del equipo K9
    Mar es una Border Collie hembra de pelaje blanco y negro, con un lunar característico en el lado izquierdo de la nariz. REDES SOCIALES

La corporación pidió a la ciudadanía reportar cualquier avistamiento de la perra Border Collie, dedicada a tareas de rescate

Los Bomberos de Saltillo solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a Mar, integrante del equipo K9 de la corporación, dedicada a entrenar y trabajar en tareas de salvamento.

A través de sus redes sociales, la corporación informó que la situación se ha invertido: ahora es la perra quien necesita ser buscada.

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De acuerdo con la publicación, se trata de una Border Collie hembra, de pelaje blanco y negro, con un lunar característico en el lado izquierdo de la nariz.

La corporación pidió a quienes transiten o vivan cerca de la zona mantenerse alerta y, en caso de tener información o verla, comunicarse de inmediato al teléfono 844 286 1295, a nombre de Abraham Rivas.

$!Los Bomberos de Saltillo difundieron la ficha de búsqueda de Mar a través de sus redes sociales.
Los Bomberos de Saltillo difundieron la ficha de búsqueda de Mar a través de sus redes sociales. REDES SOCIALES

Bomberos de Saltillo señaló que compartir el mensaje aumenta las posibilidades de que la perra regrese sana y salva.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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