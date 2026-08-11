Bomberos rescatan a becerro que cayó a pozo de 20 metros en Saltillo

Un becerro de nueve meses cayó a un pozo de aproximadamente 20 metros de profundidad en el ejido El Recreo, en Saltillo, por lo que se movilizó personal de rescate de Bomberos para atender el reporte y realizar las maniobras necesarias para sacar al animal.

El reporte fue recibido alrededor de las 10:20 de la mañana. Una vez en el sitio, los rescatistas localizaron al becerro en el interior del pozo y comenzaron a preparar el equipo para realizar la extracción.