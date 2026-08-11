Bomberos rescatan a becerro que cayó a pozo de 20 metros en Saltillo

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    Bomberos rescatan a becerro que cayó a pozo de 20 metros en Saltillo
    Tras ser extraído del pozo, el becerro fue entregado a su propietario, Francisco Moreno. ULISES MARTÍNEZ

El animal, de nueve meses, fue extraído sin lesiones aparentes tras las maniobras realizadas en el ejido El Recreo

Un becerro de nueve meses cayó a un pozo de aproximadamente 20 metros de profundidad en el ejido El Recreo, en Saltillo, por lo que se movilizó personal de rescate de Bomberos para atender el reporte y realizar las maniobras necesarias para sacar al animal.

El reporte fue recibido alrededor de las 10:20 de la mañana. Una vez en el sitio, los rescatistas localizaron al becerro en el interior del pozo y comenzaron a preparar el equipo para realizar la extracción.

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Para las maniobras, los socorristas del Cuerpo de Bomberos utilizaron cuerdas de rescate, poleas y mosquetones, con los que aseguraron al animal. También fue necesario utilizar un tractor del propietario y el winch de la camioneta de los bomberos para apoyar en el movimiento y la extracción.

$!Los rescatistas utilizaron cuerdas, poleas y mosquetones durante las maniobras para sacar al animal.
Los rescatistas utilizaron cuerdas, poleas y mosquetones durante las maniobras para sacar al animal. ULISES MARTÍNEZ

Después de varios minutos de trabajo, el becerro logró ser sacado del pozo. De acuerdo con la revisión realizada en el lugar, no presentaba lesiones aparentes. Una vez concluido el rescate, el becerro fue entregado a su propietario, identificado como Francisco Moreno, y quedó bajo su resguardo.

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