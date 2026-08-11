Saltillo: tiene ‘asoleados’ a vecinos de Nuevo Mirasierra; lo señalan por amenazas y agresiones con arco (videos)

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: tiene ‘asoleados’ a vecinos de Nuevo Mirasierra; lo señalan por amenazas y agresiones con arco (videos)
    Cámaras de vigilancia captaron a un hombre portando un arco en calles de Nuevo Mirasierra. ULISES MARTÍNEZ

Habitantes de la calle Cacomixtle aseguran que ya presentaron denuncias ante la Fiscalía y piden vigilancia ante el temor de nuevas agresiones

Colonos de Nuevo Mirasierra, en Saltillo, señalaron que viven con temor por la presencia de un hombre al que responsabilizan de presuntas agresiones, amenazas y daños a vehículos en la calle Cacomixtle.

Los vecinos identificaron al señalado como Enrique Saucedo, alias “El Chaparro”, quien presuntamente invadió y se apoderó del domicilio marcado con el número 166. Según sus declaraciones, en el inmueble consume sustancias tóxicas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/motociclista-atropella-a-mujer-y-huye-en-la-colonia-el-alamo-saltillo-EC22758914

Los habitantes aseguraron que, cuando se encuentra presuntamente bajo los efectos de alguna sustancia, sale a la calle y agrede verbalmente a quienes pasan por el lugar. También lo señalaron por lanzar piedras contra personas y vehículos, así como por portar machetes y un arco con flechas.

$!Los habitantes señalaron que uno de los domicilios presenta acumulación de basura y diversos objetos.
Los habitantes señalaron que uno de los domicilios presenta acumulación de basura y diversos objetos. ULISES MARTÍNEZ

Una de las afectadas indicó que detrás de la vivienda habitan personas con discapacidad visual que no pudieron acudir a la reunión vecinal de este martes y que también serían víctimas de intimidaciones.

$!Vecinos de Nuevo Mirasierra se reunieron para solicitar la intervención de las autoridades ante los conflictos que, aseguran, enfrentan en la calle Cacomixtle.
Vecinos de Nuevo Mirasierra se reunieron para solicitar la intervención de las autoridades ante los conflictos que, aseguran, enfrentan en la calle Cacomixtle. ULISES MARTÍNEZ

Los vecinos señalaron que el hombre fue detenido días atrás por alterar el orden público, pero recuperó su libertad la mañana del lunes. Ahora temen que regrese a las mismas conductas y vuelva a agredirlos.

Los habitantes afirmaron que ya presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado y pidieron la intervención de las autoridades municipales.

Los colonos mostraron el domicilio señalado, donde se observa acumulación de basura y diversos objetos. También facilitaron videos de cámaras de vigilancia en los que, aseguraron, quedaron registradas algunas de las presuntas agresiones.

Además, denunciaron otro inmueble en condiciones similares, presuntamente habitado por una mujer identificada como Yolanda “N” y su hijo, conocido como “El Coco”.

Los colonos solicitaron inspecciones en ambos domicilios, así como acciones de limpieza y saneamiento. También pidieron reforzar la vigilancia para prevenir posibles agresiones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La lágrima que duele

La lágrima que duele
true

Chips y perros entrenados pide EU a ganaderos de México ante reapertura de frontera
true

POLITICÓN: Morena Coahuila, ¿por qué nadie quiere entrarle a la dirigencia estatal?
El tramo que cambiaría de nombre es el de General Victoriano Cepeda, entre Benito Juárez y Félix U. Gómez.

Proponen calle Armando Fuentes Aguirre ‘Catón’ en Centro de Saltillo; renombrarían tramo de General Cepeda
El programa busca utilizar el fútbol para fomentar valores entre niñas, niños y jóvenes.

Inauguran en Saltillo primera escuela de fútbol de la Fundación Real Madrid en Coahuila
El mexicano Andrés Muñoz fue incluido entre los 50 mejores jugadores de los Seattle Mariners de todos los tiempos.

Andrés Muñoz ya es leyenda de los Mariners; entra al Top 50 histórico de Seattle
El alojamiento en los pequeños pueblos y aldeas situados en la trayectoria del eclipse, así como los observatorios improvisados instalados por aficionados locales, llevan meses reservados.

Los precios de los hoteles en Europa se disparan antes del eclipse solar total
Camión de catering estacionado junto al Air Force One antes de la partida de Trump del aeropuerto internacional de Ankara, en Turquía, en julio de 2026.

Según los informes, Trump se escondió en un contenedor de catering para abordar un vuelo secreto en Turquía en medio de la amenaza iraní