Bosques urbanos lineales avanza en Saltillo con nuevos árboles y mantenimiento de espacios públicos

La estrategia para recuperar y conservar los espacios públicos de Saltillo continúa avanzando con una serie de acciones enfocadas en ampliar las áreas verdes, mejorar la imagen urbana y ofrecer entornos más seguros para la población. Como parte de una jornada integral de mantenimiento, el Gobierno Municipal puso en marcha nuevas labores de reforestación sobre el bulevar José Musa de León, donde fueron plantados ejemplares de pino eldárica dentro del programa “Bosques urbanos lineales”, iniciativa que busca incrementar la cobertura vegetal en los principales corredores de la ciudad y contribuir a reducir los efectos del calor urbano.

Las acciones se desarrollaron en el camellón central ubicado entre los bulevares Moctezuma y Luis Donaldo Colosio, uno de los sectores con mayor flujo vehicular de la capital coahuilense. De manera paralela, brigadas municipales realizaron trabajos de limpieza con barredora mecánica en algunas de las principales arterias de Saltillo, entre ellas el periférico Luis Echeverría Álvarez, además de los bulevares Fundadores, Emilio Arizpe de la Maza y Nazario S. Ortiz Garza, con el propósito de retirar residuos acumulados y mejorar las condiciones de circulación. Las labores también se extendieron a espacios recreativos, donde cuadrillas de servicios públicos efectuaron deshierbe, poda y mantenimiento en la plaza del fraccionamiento Valle Real, ubicada entre las calles Costa Real y Cerro Real, buscando ofrecer áreas más limpias y funcionales para las familias. De acuerdo con el alcalde Javier Díaz González, estas acciones forman parte de una estrategia permanente para fortalecer la infraestructura verde de la ciudad y mejorar la calidad de vida de la población, en coordinación con las políticas ambientales impulsadas por el Gobierno del Estado.

Además de las labores programadas por las dependencias municipales, el Ayuntamiento mantiene abierto el canal de atención ciudadana “Saltillo fácil”, mediante el cual la población puede reportar fallas en servicios públicos, áreas verdes o necesidades de mantenimiento para agilizar la respuesta de las cuadrillas. La combinación de reforestación, limpieza y conservación de espacios públicos forma parte de las acciones con las que Saltillo busca consolidar una ciudad más sostenible, ordenada y con mejores condiciones ambientales para sus habitantes.