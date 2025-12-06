Brigadas ‘Aquí Andamos’ y ‘Colonias al 100’ transforman espacios públicos en Saltillo

Saltillo
/ 6 diciembre 2025
    Brigadas ‘Aquí Andamos’ y ‘Colonias al 100’ transforman espacios públicos en Saltillo
    Como parte de la campaña de embellecimiento urbano, personal del Vivero Municipal sembró cientos de nochebuenas en bulevares y áreas verdes de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

Se realizaron labores de limpieza, deshierbe, bacheo y recorridos de seguridad en colonias del sur y oriente, con el fin de mejorar el entorno y reducir riesgos para las familias

Como parte de la estrategia impulsada por el alcalde Javier Díaz González para mejorar las condiciones urbanas y elevar la calidad de vida, brigadas municipales continúan interviniendo espacios públicos en distintos puntos de la ciudad. A través de los programas “Aquí Andamos” y “Colonias al 100”, el municipio trabaja en la atención integral de sectores prioritarios como Lomas de Lourdes y Mirasierra, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

$!En Mirasierra, el municipio intervino varios callejones con retiro de basura acumulada, reforzando la seguridad y movilidad de residentes y transeúntes.
En Mirasierra, el municipio intervino varios callejones con retiro de basura acumulada, reforzando la seguridad y movilidad de residentes y transeúntes. FOTO: CORTESÍA

En Lomas de Lourdes, personal de la Dirección de Medio Ambiente realizó labores de deshierbe y limpieza sobre vialidades como Paseo de los Jabalíes y Paseo del Cortijo. Además, se intervino el cauce natural ubicado entre las calles Cortijo y Privadas Lomas de Lourdes para reducir riesgos a la salud, prevenir la proliferación de mosquitos y eliminar fauna nociva.

Paralelamente, la Dirección de Infraestructura llevó a cabo acciones de bacheo en diversas calles del sector, mientras que cuadrillas atendieron áreas verdes con limpieza y poda. Elementos de la Comisaría de Seguridad reforzaron los recorridos preventivos para inhibir delitos y proteger a las familias.

$!Personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública avanzó con trabajos de limpieza en múltiples callejones.
Personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública avanzó con trabajos de limpieza en múltiples callejones. FOTO: CORTESÍA

Al oriente de la ciudad, brigadas de “Aquí Andamos” intervinieron callejones del fraccionamiento Mirasierra, donde se retiró basura acumulada y se limpiaron accesos que representaban riesgos para peatones y residentes. En la colonia 26 de Marzo II sector, el municipio embelleció áreas verdes ubicadas entre las calles Uruguay, Bolivia y Humberto Cid González; mientras que en Mirasierra se realizaron tareas similares en la plaza pública entre Río Bravo y Río Sabinas.

$!Brigadas de “Aquí Andamos” realizaron labores de limpieza y deshierbe en diversos puntos de Lomas de Lourdes para mejorar el entorno y reducir riesgos sanitarios.
Brigadas de “Aquí Andamos” realizaron labores de limpieza y deshierbe en diversos puntos de Lomas de Lourdes para mejorar el entorno y reducir riesgos sanitarios. FOTO: CORTESÍA

De manera adicional, el Ayuntamiento intensificó la plantación de nochebuenas en bulevares y áreas verdes municipales, incluyendo el camellón del bulevar Francisco Coss, como parte de la campaña de embellecimiento urbano. Las autoridades recordaron a la ciudadanía que pueden solicitar atención de servicios públicos mediante el número 844-160-08-08 del Chat Bot “Saltillo Fácil”.

