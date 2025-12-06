Brigadas ‘Aquí Andamos’ y ‘Colonias al 100’ transforman espacios públicos en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Se realizaron labores de limpieza, deshierbe, bacheo y recorridos de seguridad en colonias del sur y oriente, con el fin de mejorar el entorno y reducir riesgos para las familias
Como parte de la estrategia impulsada por el alcalde Javier Díaz González para mejorar las condiciones urbanas y elevar la calidad de vida, brigadas municipales continúan interviniendo espacios públicos en distintos puntos de la ciudad. A través de los programas “Aquí Andamos” y “Colonias al 100”, el municipio trabaja en la atención integral de sectores prioritarios como Lomas de Lourdes y Mirasierra, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención! Modifican recorridos del transporte gratuito en Saltillo por caravana Coca-Cola y peregrinaciones
En Lomas de Lourdes, personal de la Dirección de Medio Ambiente realizó labores de deshierbe y limpieza sobre vialidades como Paseo de los Jabalíes y Paseo del Cortijo. Además, se intervino el cauce natural ubicado entre las calles Cortijo y Privadas Lomas de Lourdes para reducir riesgos a la salud, prevenir la proliferación de mosquitos y eliminar fauna nociva.
Paralelamente, la Dirección de Infraestructura llevó a cabo acciones de bacheo en diversas calles del sector, mientras que cuadrillas atendieron áreas verdes con limpieza y poda. Elementos de la Comisaría de Seguridad reforzaron los recorridos preventivos para inhibir delitos y proteger a las familias.
Al oriente de la ciudad, brigadas de “Aquí Andamos” intervinieron callejones del fraccionamiento Mirasierra, donde se retiró basura acumulada y se limpiaron accesos que representaban riesgos para peatones y residentes. En la colonia 26 de Marzo II sector, el municipio embelleció áreas verdes ubicadas entre las calles Uruguay, Bolivia y Humberto Cid González; mientras que en Mirasierra se realizaron tareas similares en la plaza pública entre Río Bravo y Río Sabinas.
De manera adicional, el Ayuntamiento intensificó la plantación de nochebuenas en bulevares y áreas verdes municipales, incluyendo el camellón del bulevar Francisco Coss, como parte de la campaña de embellecimiento urbano. Las autoridades recordaron a la ciudadanía que pueden solicitar atención de servicios públicos mediante el número 844-160-08-08 del Chat Bot “Saltillo Fácil”.