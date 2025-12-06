Brigadas ‘Aquí Andamos’ y ‘Colonias al 100’ transforman espacios públicos en Saltillo

Como parte de la estrategia impulsada por el alcalde Javier Díaz González para mejorar las condiciones urbanas y elevar la calidad de vida, brigadas municipales continúan interviniendo espacios públicos en distintos puntos de la ciudad. A través de los programas “Aquí Andamos” y “Colonias al 100” , el municipio trabaja en la atención integral de sectores prioritarios como Lomas de Lourdes y Mirasierra, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En Lomas de Lourdes, personal de la Dirección de Medio Ambiente realizó labores de deshierbe y limpieza sobre vialidades como Paseo de los Jabalíes y Paseo del Cortijo. Además, se intervino el cauce natural ubicado entre las calles Cortijo y Privadas Lomas de Lourdes para reducir riesgos a la salud, prevenir la proliferación de mosquitos y eliminar fauna nociva.

Paralelamente, la Dirección de Infraestructura llevó a cabo acciones de bacheo en diversas calles del sector, mientras que cuadrillas atendieron áreas verdes con limpieza y poda. Elementos de la Comisaría de Seguridad reforzaron los recorridos preventivos para inhibir delitos y proteger a las familias.