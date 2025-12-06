¡Atención! Modifican recorridos del transporte gratuito en Saltillo por caravana Coca-Cola y peregrinaciones

Saltillo
/ 6 diciembre 2025
    ¡Atención! Modifican recorridos del transporte gratuito en Saltillo por caravana Coca-Cola y peregrinaciones
    Las rutas Sur–Norte, Norte–Sur y Oriente–Poniente operarán con desvíos temporales a partir de las 16:00 horas debido a la Caravana Coca-Cola y las peregrinaciones. FOTO: CORTESÍA

Los recorridos del programa “Aquí Vamos Gratis” tendrán modificaciones temporales, también se suspenderá la Ruta Recreativa desde las 11:00 horas

Para facilitar el desplazamiento de miles de personas durante las actividades programadas para este domingo, el Gobierno Municipal anunció ajustes temporales en tres rutas troncales del servicio “Aquí Vamos Gratis”.

TE PUEDE INTERESAR: Tunez, Japón, Sudáfrica y Corea del Sur: los objetivos turísticos de Saltillo para el Mundial 2026

Los cambios entrarán en vigor a partir de las 16:00 horas, como medida preventiva ante el incremento de flujo vehicular generado por la Caravana Coca-Cola y las tradicionales peregrinaciones rumbo al Santuario de la Virgen de Guadalupe.

La autoridad municipal explicó que estas modificaciones permitirán mantener un servicio ordenado y seguro mientras se desarrollan ambos eventos.

Además, se confirmó que la Ruta Recreativa suspenderá su operación desde las 11:00 de la mañana para evitar conflictos viales y facilitar la instalación de dispositivos de seguridad.

Los ajustes contemplan desvíos específicos en las rutas Sur–Norte, Norte–Sur y Oriente–Poniente. La primera tomará Abasolo y Periférico LEA antes de reincorporarse a su recorrido; la segunda recorrerá Isidro López, Periférico, Fragua, Valdez Sánchez, Matamoros y Allende para volver a su trazo habitual; y la tercera avanzará por Coss, Nazario Ortiz y Periférico hasta retomar avenida Las Torres.

El municipio exhortó a las y los usuarios a planear sus traslados con anticipación y mantenerse atentos a las indicaciones de tránsito durante la jornada.

Temas


Cierre De Vialidades
Transporte

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En este segundo... va

En este segundo... va
true

Coahuila: Funciona sinergia entre Manolo Jiménez y Javier Díaz
true

POLITICÓN: En primer cara a cara Trump-Sheinbaum, todo fue futbol
Las unidades tienen capacidad para 77 pasajeros y accesibilidad para personas con discapacidad.

‘Aquí Vamos Gratis’ genera ahorro de 18 mdp para familias de Saltillo

Ni pandilleros, ni violentos: así lucha el Motoclub Camellos contra el estigma biker en México

Ni pandilleros, ni violentos: así lucha el Motoclub Camellos contra el estigma biker en México
Si Brasil -potencia del futbol de selecciones- queda en segundo lugar de su grupo, jugaría los 16vos de final en Monterrey.

Mundial 2026: Pintan para jugar en Monterrey Países Bajos, Japón, Corea del Sur... y Saltillo va por turistas
Evento. Los boletos saldrán a la venta en línea el próximo lunes 8 de diciembre.

¡Se acabó el aguinaldo! Confirman concierto de Carlos Rivera en Saltillo el próximo marzo de 2026
Los snacks inteligentes también pueden contribuir a aumentar tu ingesta de fibra, proteínas y micronutrientes.

Los secretos de un ‘snack’ saludable