¡Atención! Modifican recorridos del transporte gratuito en Saltillo por caravana Coca-Cola y peregrinaciones

Para facilitar el desplazamiento de miles de personas durante las actividades programadas para este domingo, el Gobierno Municipal anunció ajustes temporales en tres rutas troncales del servicio “Aquí Vamos Gratis”.

Los cambios entrarán en vigor a partir de las 16:00 horas, como medida preventiva ante el incremento de flujo vehicular generado por la Caravana Coca-Cola y las tradicionales peregrinaciones rumbo al Santuario de la Virgen de Guadalupe.

La autoridad municipal explicó que estas modificaciones permitirán mantener un servicio ordenado y seguro mientras se desarrollan ambos eventos.

Además, se confirmó que la Ruta Recreativa suspenderá su operación desde las 11:00 de la mañana para evitar conflictos viales y facilitar la instalación de dispositivos de seguridad.

Los ajustes contemplan desvíos específicos en las rutas Sur–Norte, Norte–Sur y Oriente–Poniente. La primera tomará Abasolo y Periférico LEA antes de reincorporarse a su recorrido; la segunda recorrerá Isidro López, Periférico, Fragua, Valdez Sánchez, Matamoros y Allende para volver a su trazo habitual; y la tercera avanzará por Coss, Nazario Ortiz y Periférico hasta retomar avenida Las Torres.

El municipio exhortó a las y los usuarios a planear sus traslados con anticipación y mantenerse atentos a las indicaciones de tránsito durante la jornada.