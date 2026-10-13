Brigadas limpian banquetas del Centro Histórico de Saltillo con hidrolavado

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Brigadas limpian banquetas del Centro Histórico de Saltillo con hidrolavado
    Los trabajos de limpieza a presión buscan retirar chicles adheridos y suciedad acumulada en las banquetas del primer cuadro de la ciudad.

Personal municipal trabaja de noche en la calle Juan Aldama, entre Xicoténcatl y Manuel Acuña; en paralelo, brigadas de “Aquí Andamos” retiran basura y maleza del arroyo Blanco

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal intensificó las acciones de limpieza y mantenimiento en distintos sectores para preservar el patrimonio histórico de Saltillo y prevenir problemas de salud entre la población.

Personal municipal reforzó las labores nocturnas de limpieza profunda con la máquina Karcher, mediante trabajos de limpieza a presión y remoción de chicles adheridos y suciedad acumulada en las banquetas de ambos lados de la calle Juan Aldama, en el tramo comprendido entre Xicoténcatl y Manuel Acuña, en el Centro Histórico.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/suma-saltillo-mas-de-700-litros-de-agua-por-segundo-con-nuevos-pozos-javier-diaz-AG24117304

“Para nuestra administración es una prioridad mantener en óptimas condiciones este importante sector de la ciudad”, expresó el alcalde Javier Díaz, quien exhortó a la ciudadanía a contribuir a la conservación del patrimonio histórico.

$!Personal municipal realiza labores de limpieza nocturna con hidrolavado en las banquetas de la calle Juan Aldama, en el Centro Histórico.
Personal municipal realiza labores de limpieza nocturna con hidrolavado en las banquetas de la calle Juan Aldama, en el Centro Histórico. CORTESÍA

ARROYO BLANCO

De manera paralela, brigadas del programa “Aquí Andamos” intensificaron las acciones de limpieza integral y deshierbe en el arroyo Blanco, en el tramo ubicado entre el bulevar Fundadores y la calle Francisco Javier Fuentes Padilla, al oriente de Saltillo.

En ese punto se retiraron basura, maleza y otros desechos, con el objetivo de disminuir la proliferación de fauna nociva y posibles focos de infección que pudieran afectar la salud de la comunidad.

$!Los trabajos forman parte de las acciones municipales para preservar el patrimonio histórico y los espacios públicos de Saltillo.
Los trabajos forman parte de las acciones municipales para preservar el patrimonio histórico y los espacios públicos de Saltillo.

El alcalde agradeció el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y reiteró su compromiso de mantener a Saltillo limpio, ordenado y seguro con acciones permanentes de conservación del patrimonio urbano, así como de los espacios públicos y naturales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Brigadas
Calles
Centro Histórico De Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Milagros sociales

Milagros sociales
true

Recicla Morena a perdedores ante falta de nuevos cuadros en Coahuila
true

POLITICÓN: AHMSA: ¿ahora qué anunciará el síndico de la Quiebra?
Del 15 al 18 de octubre, Saltillo será sede de la séptima edición de Rodeo Saltillo, encuentro que reunirá competencias de rodeo y actividades ganaderas.

Estima OCV derrama económica de 70 millones y 80% de ocupación hotelera en Saltillo
Los inconformes denunciaron falta de medicamentos, material de curación e insumos para atender a los derechohabientes.

‘No nos vamos hasta tener solución’: trabajadores del IMSS cierran V. Carranza en Saltillo; piden mejora salarial e insumos
Camilo Vargas llegó a 21 penales atajados el pasado sábado tras detenerle un disparo a Ángel Sepúlveda en el Clásico Tapatío.

Camilo Vargas va por el trono: está a tres penales atajados del récord histórico de la Liga MX
El objetivo cobra relevancia ante la expansión de sistemas de IA que procesan, reproducen y ofrecen información a partir de contenidos periodísticos.

Medios de Latinoamérica se integran a una coalición global para defender los contenidos periodísticos ante la IA
La advertencia se produjo en medio de una creciente tensión entre Rusia y las naciones occidentales tras una serie de incursiones con drones y presuntas operaciones de sabotaje que los países europeos han vinculado a Moscú.

La OTAN advierte a Rusia: ‘Destrozaremos’ sus fuerzas y destruiremos ‘todo y absolutamente todo’ si atacan