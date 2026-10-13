Brigadas limpian banquetas del Centro Histórico de Saltillo con hidrolavado

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal intensificó las acciones de limpieza y mantenimiento en distintos sectores para preservar el patrimonio histórico de Saltillo y prevenir problemas de salud entre la población. Personal municipal reforzó las labores nocturnas de limpieza profunda con la máquina Karcher, mediante trabajos de limpieza a presión y remoción de chicles adheridos y suciedad acumulada en las banquetas de ambos lados de la calle Juan Aldama, en el tramo comprendido entre Xicoténcatl y Manuel Acuña, en el Centro Histórico.

“Para nuestra administración es una prioridad mantener en óptimas condiciones este importante sector de la ciudad”, expresó el alcalde Javier Díaz, quien exhortó a la ciudadanía a contribuir a la conservación del patrimonio histórico.

ARROYO BLANCO De manera paralela, brigadas del programa “Aquí Andamos” intensificaron las acciones de limpieza integral y deshierbe en el arroyo Blanco, en el tramo ubicado entre el bulevar Fundadores y la calle Francisco Javier Fuentes Padilla, al oriente de Saltillo. En ese punto se retiraron basura, maleza y otros desechos, con el objetivo de disminuir la proliferación de fauna nociva y posibles focos de infección que pudieran afectar la salud de la comunidad.

El alcalde agradeció el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y reiteró su compromiso de mantener a Saltillo limpio, ordenado y seguro con acciones permanentes de conservación del patrimonio urbano, así como de los espacios públicos y naturales.