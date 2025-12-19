Brigadas municipales intervienen la plaza Manuel Acuña en la Zona Centro de Saltillo

Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones los espacios públicos y fortalecer la imagen urbana del primer cuadro de la ciudad, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, instruyó la realización de trabajos de deshierbe y limpieza profunda en la plaza pública Manuel Acuña, ubicada en la Zona Centro.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas del programa “Aquí Andamos” acudieron a este emblemático espacio, localizado en el cruce de las calles Ignacio Allende y Juan Aldama, donde llevaron a cabo labores de retiro de maleza, basura y desechos acumulados.

De manera complementaria, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó la limpieza de andadores, jardineras y áreas de descanso, a fin de mejorar la visibilidad, prevenir riesgos para peatones y reducir la presencia de fauna nociva.

El alcalde Javier Díaz destacó que estas acciones forman parte de un programa permanente de mantenimiento de plazas y áreas verdes, orientado a ofrecer a la ciudadanía espacios más seguros, limpios y funcionales que favorezcan la convivencia social y el sano esparcimiento de las familias saltillenses. Además, los trabajos contribuyen a conservar el arbolado, evitar el deterioro de la infraestructura urbana y prolongar la vida útil de bancas, luminarias y pisos.

De manera simultánea, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” intervinieron la plaza pública de la colonia 7 de Noviembre, al sur de la ciudad, donde realizaron labores de limpieza, poda y deshierbe en este espacio ubicado entre las calles Colina de los Olivos y Colina de los Olmos.

Asimismo, el Ayuntamiento atendió con acciones similares las áreas verdes de la colonia Eulalio Gutiérrez Treviño, entre las calles Francisco I. Madero y Adolfo Ruiz Cortines, como parte de la respuesta a reportes ciudadanos realizados a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”.

Finalmente, el Gobierno Municipal informó que continúan de manera permanente las acciones de eliminación de grafiti en la Zona Centro, con brigadas que reforzaron la limpieza de fachadas y zonas altas de comercios en calles como Juan Aldama, con el fin de preservar la imagen urbana, fortalecer la seguridad y proteger el patrimonio histórico de Saltillo.