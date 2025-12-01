Brinda policía apoyo y compañía en velorio a familia de escasos recursos en Saltillo

Saltillo
/ 1 diciembre 2025
    Brinda policía apoyo y compañía en velorio a familia de escasos recursos en Saltillo
    Personal policial acudió a la colonia Villa Universidad para brindar apoyo a una familia durante un velorio. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Durante el velorio, compartieron alimentos, bebidas como café y refrescos, pan y un arreglo floral, brindando apoyo en el momento

La Dirección de Proximidad Social y Prevención de Saltillo atendió un reporte este domingo 30 de noviembre en la colonia Villa Universidad, a la altura del Periférico Luis Echeverría, en las Capillas Rodríguez.

A través de grupos de seguridad se solicitó apoyo para una familia de bajos recursos que realizaba el velorio de un familiar. El llamado permitió que personal policial se trasladara al lugar para brindar acompañamiento durante el evento.

$!Se entregaron alimentos, bebidas y un arreglo floral como parte de la atención a la familia.
Se entregaron alimentos, bebidas y un arreglo floral como parte de la atención a la familia. FOTO: CORTESÍA

Agentes de distintos sectores de la Policía permanecieron en el sitio durante la ceremonia, proporcionando compañía a los familiares y entregando alimentos y bebidas como refrescos, café y pan, así como un arreglo floral destinado al homenaje del fallecido.

$!Elementos de distintos sectores permanecieron en el lugar acompañando a los familiares de bajos recursos.
Elementos de distintos sectores permanecieron en el lugar acompañando a los familiares de bajos recursos. FOTO: CORTESÍA

En la acción participaron elementos de la Policía Cibernética, Policía Ambiental, Supervisión General, Grupo de Reacción Sureste y Prevención del Delito, quienes colaboraron para atender la solicitud de manera coordinada.

Este tipo de intervenciones se enmarca dentro de las labores comunitarias que las corporaciones realizan en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de dar respuesta a necesidades de la población en situaciones específicas.

