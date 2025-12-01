Brinda policía apoyo y compañía en velorio a familia de escasos recursos en Saltillo

La Dirección de Proximidad Social y Prevención de Saltillo atendió un reporte este domingo 30 de noviembre en la colonia Villa Universidad, a la altura del Periférico Luis Echeverría, en las Capillas Rodríguez.

A través de grupos de seguridad se solicitó apoyo para una familia de bajos recursos que realizaba el velorio de un familiar. El llamado permitió que personal policial se trasladara al lugar para brindar acompañamiento durante el evento.

