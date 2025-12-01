Se atraviesa sin precaución y origina accidente, al poniente de Saltillo
La conductora afirmó que el otro vehículo no traía las luces encendidas; el choque dejó únicamente daños materiales y ningún lesionado
Minutos después de las 07:00 horas de este lunes, la conductora de un automóvil Ford Fusión que circulaba por la calle Catedral de Santiago, con dirección a la calle Alameda Zaragoza, cruzó sin precaución y obstruyó el paso a un Chrysler Stratus, al poniente de Saltillo.
El Chrysler, conducido por Sandra Victoria ¨N¨, de 31 años, se desplazaba hacia la prolongación Nazario Ortiz Garza cuando, según el reporte, no logró evitar el impacto debido a la maniobra del otro vehículo.
El choque ocurrió cuando Diana Laura ¨N¨, de 26 años, no se detuvo para verificar si venían autos; sin embargo, señaló que el automóvil al que se atravesó no tenía las luces encendidas.
Elementos de Tránsito acudieron al lugar para recabar datos y confirmar que no había personas lesionadas, únicamente daños materiales en ambas unidades.
Ambas conductoras se comunicaron con sus aseguradoras, y se informó que tratarían de llegar a un convenio para resolver el incidente en el sitio.
Una grúa fue solicitada para trasladar los vehículos a un corralón de la ciudad en caso de que no se logre un acuerdo entre las partes involucradas.