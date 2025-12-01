Se atraviesa sin precaución y origina accidente, al poniente de Saltillo

Saltillo
/ 1 diciembre 2025
    Se atraviesa sin precaución y origina accidente, al poniente de Saltillo
    El Ford Fusión quedó detenido a media calle tras obstruir el paso y provocar el impacto con el Chrysler Stratus. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La conductora afirmó que el otro vehículo no traía las luces encendidas; el choque dejó únicamente daños materiales y ningún lesionado

Minutos después de las 07:00 horas de este lunes, la conductora de un automóvil Ford Fusión que circulaba por la calle Catedral de Santiago, con dirección a la calle Alameda Zaragoza, cruzó sin precaución y obstruyó el paso a un Chrysler Stratus, al poniente de Saltillo.

El Chrysler, conducido por Sandra Victoria ¨N¨, de 31 años, se desplazaba hacia la prolongación Nazario Ortiz Garza cuando, según el reporte, no logró evitar el impacto debido a la maniobra del otro vehículo.

TE PUEDE INTERESAR: Atropellan y matan a corredor en Saltillo; hombres, 62% de peatones hospitalizados por accidentes con vehículos

$!Las conductoras involucradas permanecieron en el sitio mientras esperaban la llegada de las aseguradoras.
Las conductoras involucradas permanecieron en el sitio mientras esperaban la llegada de las aseguradoras. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El choque ocurrió cuando Diana Laura ¨N¨, de 26 años, no se detuvo para verificar si venían autos; sin embargo, señaló que el automóvil al que se atravesó no tenía las luces encendidas.

$!Elementos de Tránsito revisaron ambas unidades para confirmar que no hubiera personas lesionadas en el percance.
Elementos de Tránsito revisaron ambas unidades para confirmar que no hubiera personas lesionadas en el percance. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Elementos de Tránsito acudieron al lugar para recabar datos y confirmar que no había personas lesionadas, únicamente daños materiales en ambas unidades.

$!Una grúa fue requerida para retirar los vehículos tras el choque ocurrido en la colonia donde se dio la emergencia.
Una grúa fue requerida para retirar los vehículos tras el choque ocurrido en la colonia donde se dio la emergencia. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Ambas conductoras se comunicaron con sus aseguradoras, y se informó que tratarían de llegar a un convenio para resolver el incidente en el sitio.

Una grúa fue solicitada para trasladar los vehículos a un corralón de la ciudad en caso de que no se logre un acuerdo entre las partes involucradas.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los excesos de la temporada navideña, sobre todo en las personas con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Coahuila: Recomendaciones por atracones decembrinos; población diabética e hipertensa es la más vulnerable
Este accidente al norte de la ciudad exhibió de nueva cuenta el riesgo que corren los peatones.

Atropellan y matan a corredor en Saltillo; hombres, 62% de peatones hospitalizados por accidentes con vehículos
La empresa se declaró en bancarrota, en medio de un proceso por un presunto fraude de su fundador.

Quiebra autopartera en EU y arrastra a 100 firmas mexicanas

true

POLITICÓN: ¡Sigue Adán Augusto! Al ‘hermano’ de AMLO le espera el destino de Gertz
Ley de Aguas... Solución rápida

Ley de Aguas... Solución rápida
true

Organiza la 4T una comedia multitudinaria
true

Donald Trump pretende vender Ucrania
true

Las últimas horas de Gertz Manero: Así se gestó la caída del fiscal