Se atraviesa sin precaución y origina accidente, al poniente de Saltillo

Minutos después de las 07:00 horas de este lunes, la conductora de un automóvil Ford Fusión que circulaba por la calle Catedral de Santiago, con dirección a la calle Alameda Zaragoza, cruzó sin precaución y obstruyó el paso a un Chrysler Stratus, al poniente de Saltillo.

El Chrysler, conducido por Sandra Victoria ¨N¨, de 31 años, se desplazaba hacia la prolongación Nazario Ortiz Garza cuando, según el reporte, no logró evitar el impacto debido a la maniobra del otro vehículo.

TE PUEDE INTERESAR: Atropellan y matan a corredor en Saltillo; hombres, 62% de peatones hospitalizados por accidentes con vehículos