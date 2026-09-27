Brindan 80 servicios gratuitos para mascotas en Ramos Arizpe

Las brigadas se realizan generalmente los miércoles. Las fechas, sedes y horarios de las próximas jornadas pueden consultarse en las redes sociales del Gobierno Municipal, informó la presidenta honoraria del DIF, Teresita Escalante Contreras.

RAMOS ARIZPE, COAH.— Con 30 esterilizaciones, 37 vacunaciones y 13 desparasitaciones, el DIF Ramos Arizpe brindó 80 servicios gratuitos durante una nueva jornada de protección animal, en la que familias del municipio accedieron a atención para sus mascotas.

La funcionaria señaló que acercar estos servicios facilita el cuidado de los animales de compañía y ayuda a las familias a asumir las responsabilidades que implica tener una mascota.

“Queremos que las familias tengan a su alcance servicios para cuidar a sus mascotas. Una vacuna, una desparasitación o una esterilización hacen una diferencia en su bienestar y también ayudan a cuidar la salud de nuestra comunidad”, expresó.

Escalante Contreras pidió mantener al día la atención de las mascotas y recordó que su cuidado requiere un compromiso durante toda su vida, que incluye responder de manera constante a sus necesidades.

La Organización Mundial de Sanidad Animal señala que la tenencia responsable y el manejo de la población canina contribuyen al bienestar de los perros y a reducir los riesgos para la salud y la seguridad de las personas.