Vive AHMSA 35 años rodeada de polémica

La historia reciente de Altos Hornos de México (AHMSA) está rodeada por controversias de todo tipo. Desde que la familia Ancira tomó el control de la acerera ubicada en Monclova, Coahuila, su operación ha estado llena de sobresaltos. Mientras otras compañías del sector invierten y florecen, AHMSA ha tenido que sortear crisis de todo tipo. Esta triste saga inicia en tiempos de Carlos Salinas de Gortari.

Es una historia con al menos siete tristes capítulos. 1. LA PRIVATIZACIÓN En 1991, Grupo Acerero del Norte, (GAN), encabezado por las familias Ancira, con el 55 por ciento de las acciones, y Autrey, con el 45 por ciento, compró AHMSA al Gobierno federal por 145 millones de dólares. Según reportes periodísticos, fue con deuda adquirida y sin liquidar el total comprometido. GAN asumió unos 350 millones de deuda y se comprometió a invertir 535 millones para modernizarla. Hubo inversiones, pero el programa de modernización comprometido quedó inconcluso. 2. LA PRIMERA CRISIS Una expansión financiada con deuda, aunada a la crisis asiática y al desplome del acero, llevó a AHMSA a suspender pagos en mayo de 1999. La empresa debía alrededor de mil 900 millones de dólares a bancos, proveedores y tenedores de deuda. El procedimiento se prolongaría durante 17 años, hasta que se acordó una reestructura.

3. LOS ANCIRA HUYEN En el 2003, en medio de acusaciones de fraude fiscal, Alonso Ancira salió de México y se refugió en Israel, donde impulsó inversiones en el sector minero que se expandieron a Jordania y que le valieron incluso ser reconocido en el 2017 con el Premio Jerusalem a inversionistas no judíos. Ancira continuó ejerciendo influencia sobre AHMSA desde el extranjero. Xavier Autrey se trasladó a España. 4. EL ACERO LOS RESCATA El espectacular aumento de los precios internacionales del acero en el 2003 y el 2004 devolvió la rentabilidad a AHMSA. Ancira regresó a México y la compañía volvió a invertir y crecer, aunque permaneció legalmente en suspensión de pagos hasta el 2016.

5. EL FRAUDE DE AGRONITROGENADOS En el 2014 AHMSA vendió a Pemex la planta “chatarra” de Agronitrogenados por 275 millones de dólares. La operación terminó en un proceso penal: Ancira fue detenido en España en el 2019, extraditado y encarcelado en México. Salió en libertad tras pactar una reparación por 216.7 millones de dólares. Pagó unos 104.2 millones, pero desde noviembre del 2022 dejó de cubrir los pagos y el caso continúa abierto.

6. EL COLAPSO A finales del 2022 AHMSA se quedó sin liquidez y prácticamente dejó de producir acero. Vinieron impagos, cortes de electricidad y de combustibles, así como concurso mercantil e intentos fallidos de rescate. En noviembre del 2024 fue declarada formalmente en quiebra y comenzó el largo proceso para vender AHMSA y su filial MINOSA. 7. UNA SUBASTA INSÓLITA El 25 de septiembre del 2026, José Arturo Domínguez Arteaga presentó la única oferta efectiva: mil 400 millones de dólares por AHMSA y MINOSA. Pero no depositó antes la garantía de seriedad por 56.4 millones de dólares, ni acreditó con documentos la disponibilidad de los recursos. Durante la audiencia de subasta, la jueza le concedió 10 días hábiles para hacerlo. Por ahora, AHMSA todavía no está vendida.

De Salinas a la subasta de ayer son 35 años de privatización, endeudamiento, suspensión de pagos, huida de sus dueños, rescates por el mercado, acusaciones penales, cárcel, incumplimientos, parálisis, quiebra y una venta que todavía está por verse si se concreta. Mientras otras acereras se expanden, AHMSA hoy pelea por su vida.