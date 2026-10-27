Brindan policías apoyo a familia durante servicio funerario en Saltillo

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    Brindan policías apoyo a familia durante servicio funerario en Saltillo
    Los elementos realizaron una guardia de honor junto al ataúd durante el servicio funerario. CORTESÍA

Elementos de distintos agrupamientos acudieron a las instalaciones ubicadas en el cruce de la calzada Echeverría y la calle Palma, luego de que una persona solicitara respaldo para despedir a un ser querido

Personal de distintos agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo brindó apoyo y acompañamiento a una persona durante el servicio funerario de un ser querido, realizado este martes 27 de octubre en las Capillas del DIF.

El servicio se llevó a cabo en las instalaciones ubicadas en el cruce de la calzada Echeverría y la calle Palma, donde los elementos policiales atendieron la solicitud de respaldo y ofrecieron apoyo a las personas que se encontraban en el velorio.

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Como parte de las acciones, los oficiales entregaron café, pan y flores, además de realizar una guardia de honor junto al ataúd como muestra de respeto hacia la persona fallecida. También permanecieron en el lugar para brindar acompañamiento moral a los familiares durante el servicio.

$!La corporación facilitó una unidad oficial para apoyar con el traslado al panteón, en respuesta a la solicitud de la familia.
La corporación facilitó una unidad oficial para apoyar con el traslado al panteón, en respuesta a la solicitud de la familia. CORTESÍA

Asimismo, la corporación facilitó una unidad oficial para apoyar con el traslado al panteón, con el objetivo de acompañar a la familia durante las actividades funerarias.

En estas labores participaron elementos de Supervisión General, la Delegación Poniente, el Sector Poniente, el agrupamiento Violeta, Tránsito y el Grupo de Reacción Sureste (GRS).

La corporación señaló que estas acciones forman parte de las labores de proximidad social y apoyo humanitario que buscan brindar acompañamiento a la ciudadanía en momentos difíciles.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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