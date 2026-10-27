Brindan policías apoyo a familia durante servicio funerario en Saltillo

Personal de distintos agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo brindó apoyo y acompañamiento a una persona durante el servicio funerario de un ser querido, realizado este martes 27 de octubre en las Capillas del DIF. El servicio se llevó a cabo en las instalaciones ubicadas en el cruce de la calzada Echeverría y la calle Palma, donde los elementos policiales atendieron la solicitud de respaldo y ofrecieron apoyo a las personas que se encontraban en el velorio.

Como parte de las acciones, los oficiales entregaron café, pan y flores, además de realizar una guardia de honor junto al ataúd como muestra de respeto hacia la persona fallecida. También permanecieron en el lugar para brindar acompañamiento moral a los familiares durante el servicio.

Asimismo, la corporación facilitó una unidad oficial para apoyar con el traslado al panteón, con el objetivo de acompañar a la familia durante las actividades funerarias. En estas labores participaron elementos de Supervisión General, la Delegación Poniente, el Sector Poniente, el agrupamiento Violeta, Tránsito y el Grupo de Reacción Sureste (GRS). La corporación señaló que estas acciones forman parte de las labores de proximidad social y apoyo humanitario que buscan brindar acompañamiento a la ciudadanía en momentos difíciles.

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