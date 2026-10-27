Colapsa techo en construcción y deja a trabajador grave en Ramos Arizpe

Un trabajador originario de Nuevo León, identificado como Isidro ¨N¨, resultó lesionado luego de que colapsara una estructura de techo en construcción en la Clínica Santa Lucía, en Ramos Arizpe. El hombre cayó desde una altura aproximada de cinco metros mientras se realizaban trabajos en la parte superior. De acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, el accidente ocurrió cuando varios trabajadores colocaban concreto sobre la estructura. El peso del material habría provocado que la construcción cediera y se desplomara.

Al momento del incidente, cuatro trabajadores se encontraban en la parte superior. Tres de ellos lograron saltar antes de que la estructura colapsara, mientras que Isidro no pudo evitar la caída y terminó lesionado.