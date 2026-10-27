Colapsa techo en construcción y deja a trabajador grave en Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Colapsa techo en construcción y deja a trabajador grave en Ramos Arizpe
    Cuatro trabajadores se encontraban sobre la estructura cuando ocurrió el accidente; tres lograron saltar antes del colapso. CORTESÍA

Isidro ¨N¨, originario de Nuevo León, sufrió una probable fractura expuesta de tibia y peroné, además de lesiones en la cabeza; otros tres empleados lograron ponerse a salvo

Un trabajador originario de Nuevo León, identificado como Isidro ¨N¨, resultó lesionado luego de que colapsara una estructura de techo en construcción en la Clínica Santa Lucía, en Ramos Arizpe. El hombre cayó desde una altura aproximada de cinco metros mientras se realizaban trabajos en la parte superior.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, el accidente ocurrió cuando varios trabajadores colocaban concreto sobre la estructura. El peso del material habría provocado que la construcción cediera y se desplomara.

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Al momento del incidente, cuatro trabajadores se encontraban en la parte superior. Tres de ellos lograron saltar antes de que la estructura colapsara, mientras que Isidro no pudo evitar la caída y terminó lesionado.

$!El peso del concreto habría provocado que la estructura cediera y se desplomara, de acuerdo con el reporte preliminar.
El peso del concreto habría provocado que la estructura cediera y se desplomara, de acuerdo con el reporte preliminar. CORTESÍA

Al lugar acudieron socorristas para brindarle atención prehospitalaria. Durante la valoración, el personal detectó una probable fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda, además de una contusión en la parte frontal del cráneo.

El trabajador también presentaba un posible traumatismo craneoencefálico moderado, diagnóstico que requería confirmación mediante una evaluación médica especializada, así como otros golpes derivados de la caída.

Debido a las lesiones, fue trasladado en código rojo a un hospital privado en Saltillo para recibir atención médica.

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