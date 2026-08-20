Burnout y el nuevo Workplace: por qué el entorno donde trabajamos también importa

Y en Saltillo, Parque Centro representa un ejemplo de cómo esta nueva visión puede trasladarse al entorno urbano, al integrar espacios corporativos con gastronomía, servicios y diferentes experiencias dentro de un mismo desarrollo.

Conceptos como Workplace Wellness, Work-Life Integration, Micro-Recovery y Mixed-Use Development forman parte de esta evolución.

La pregunta ya no es únicamente dónde trabajan las personas , sino qué características tiene el entorno que las acompaña durante buena parte de su jornada.

La discusión también ha comenzado a modificar la manera en que empresas y desarrolladores inmobiliarios entienden los espacios corporativos.

El Burnout dejó de ser una expresión asociada únicamente con jornadas laborales extensas. En los últimos años, el concepto se ha convertido en parte de una conversación global sobre salud ocupacional, productividad y las condiciones en las que las personas desarrollan su trabajo.

Dentro de esta propuesta avanza Édden IV , una nueva torre de oficinas que se encuentra actualmente en desarrollo y que ampliará la oferta corporativa de Parque Centro.

El Burnout está relacionado con una exposición prolongada a determinadas condiciones laborales y con la manera en que las personas interactúan con su entorno de trabajo.

La precisión resulta importante porque permite diferenciarlo del cansancio cotidiano.

La OMS aclara que el Burnout no está clasificado como una enfermedad médica, sino como un fenómeno ocupacional.

La organización lo define como un síndrome derivado del estrés crónico en el trabajo que no ha sido gestionado con éxito y que se caracteriza por tres dimensiones: agotamiento o falta de energía; mayor distancia mental o cinismo respecto al trabajo; y una reducción de la eficacia profesional .

La World Health Organization (WHO) incorporó el Burnout en la ICD-11 como un occupational phenomenon , es decir, un fenómeno específicamente relacionado con el contexto laboral.

Pero antes de entender hacia dónde se dirige el Workplace , es necesario entender por qué está cambiando.

Durante años estuvo asociado principalmente con programas empresariales de bienestar, actividades físicas o beneficios adicionales para los colaboradores.

El concepto de Workplace Wellness ha evolucionado considerablemente.

WORKPLACE WELLNESS: CUANDO EL BIENESTAR TAMBIÉN SE DISEÑA

Esta perspectiva ha impulsado una conversación más amplia sobre el papel que desempeña el entorno laboral.

No se trata únicamente de preguntarse cómo una persona maneja el estrés, sino también de observar si existe un desajuste entre las personas, el trabajo y las condiciones en las que este se desarrolla .

La propuesta resulta relevante porque amplía la conversación sobre el agotamiento laboral.

Junto con Michael P. Leiter , desarrolló el modelo conocido como Six Areas of Worklife , que analiza seis dimensiones de la relación entre las personas y sus organizaciones:

Christina Maslach, PhD , psicóloga e investigadora de la University of California, Berkeley, es una de las principales referentes en el estudio del Burnout.

Y aquí aparece una de las principales investigadoras del fenómeno.

Actualmente, la conversación incluye también el entorno físico en el que ocurre el trabajo.

El Healthy Workplaces Model de UC Berkeley estudia precisamente la relación entre las personas, el trabajo y el espacio laboral, considerando factores físicos, psicológicos y sociales.

Desde esta perspectiva, elementos como la posibilidad de elegir diferentes ambientes, moverse, tener privacidad, relacionarse con otros y contar con espacios que permitan recuperar la atención pueden formar parte de un entorno laboral más saludable.

Esto no significa que la arquitectura pueda solucionar por sí sola el Burnout.

Significa que el lugar donde trabajamos forma parte de la experiencia laboral.

Y esta idea está transformando el concepto tradicional de oficina.

DEL WORKPLACE AL MIXED-USE

Durante décadas, los espacios corporativos se diseñaron como lugares independientes de otras actividades de la vida cotidiana.

Sin embargo, el crecimiento de los desarrollos de Mixed-Use ha comenzado a cambiar esta dinámica.

La integración de oficinas con gastronomía, servicios, comercio, entretenimiento y otros usos permite crear entornos donde diferentes necesidades pueden resolverse dentro de un mismo espacio urbano.

En este modelo, el trabajador no solamente tiene una oficina.

Tiene acceso a un ecosistema.

Y aquí es donde la propuesta de Parque Centro adquiere relevancia.

El desarrollo integra una oferta corporativa con una amplia variedad de servicios y espacios gastronómicos, creando un entorno en el que la experiencia laboral no termina necesariamente en la puerta de la oficina.

La posibilidad de cambiar de ambiente, hacer una pausa o resolver diferentes actividades sin realizar grandes desplazamientos introduce un elemento cada vez más valorado dentro del entorno laboral: Choice. La posibilidad de elegir.

PARQUE CENTRO: UN NUEVO ECOSISTEMA PARA EL WORKPLACE

En Parque Centro, la actividad corporativa convive con diferentes usos que forman parte de la experiencia cotidiana del desarrollo.

Actualmente, el complejo cuenta con 27 espacios gastronómicos, cafeterías, fitness, salud, belleza, servicios, comercio, además de nuevos conceptos que continuarán ampliando su oferta.

Esta combinación forma parte de una tendencia más amplia: crear espacios urbanos donde trabajar, convivir, consumir servicios y realizar diferentes actividades puedan suceder dentro de un mismo entorno.

Para el trabajador, esto significa contar con una mayor variedad de opciones alrededor de su jornada.

Para las empresas, representa un cambio en la manera de entender la ubicación de sus oficinas.

Y para los desarrolladores, implica pasar de construir únicamente metros cuadrados corporativos a desarrollar ecosistemas de trabajo.

MICRO-RECOVERY: LA IMPORTANCIA DE LAS PAUSAS DURANTE LA JORNADA

Dentro de esta conversación aparece otro concepto: Micro-Recovery.

Se refiere a pequeños momentos de recuperación que ocurren durante la jornada laboral y que permiten reducir la continuidad del esfuerzo mental.

No se trata de sustituir vacaciones, descansos o políticas laborales saludables.

La idea es incorporar pequeños momentos que permitan recuperar atención y energía antes de que termine el día.

Cambiar de espacio, alejarse brevemente de una pantalla, caminar o tener una interacción social son ejemplos de comportamientos que pueden funcionar como pausas dentro de una jornada.

En un desarrollo como Parque Centro, donde diferentes usos conviven en un mismo entorno, estas posibilidades forman parte de la experiencia cotidiana de quienes trabajan ahí.

WORK-LIFE BALANCE EVOLUCIONA HACIA WORK-LIFE INTEGRATION

Otro concepto que ha ganado relevancia es Work-Life Integration.

Durante años, el objetivo fue alcanzar un Work-Life Balance, entendido como una separación y equilibrio entre vida profesional y personal.

Pero la transformación del mercado laboral ha generado modelos más flexibles.

La integración busca que diferentes dimensiones de la vida puedan coexistir de manera más dinámica, sin que esto implique eliminar los límites necesarios entre trabajo y vida personal.

Esta evolución también modifica lo que las personas esperan de sus espacios laborales.

La oficina ya no solamente debe responder a una necesidad funcional.

También debe responder a una experiencia.

ÉDDEN IV: LA NUEVA GENERACIÓN DE OFICINAS DE PARQUE CENTRO

Esta transformación encuentra una expresión concreta en Édden IV, la nueva torre de oficinas que actualmente se encuentra en desarrollo dentro de Parque Centro.

El proyecto representa una nueva etapa para la oferta corporativa del complejo y se integra a un entorno que ya combina negocios, gastronomía, servicios y diferentes experiencias.

Al momento de darse a conocer el proyecto, 30% de sus espacios ya habían sido vendidos, mientras avanzaban los trabajos de cimentación y se contempla su conclusión durante 2026.

Su propuesta adquiere relevancia precisamente por el contexto en el que se desarrolla.

Édden IV no se plantea como una torre corporativa aislada, sino como parte de un Business Ecosystem dentro de Parque Centro.

La combinación entre nuevos espacios de oficinas y el entorno existente permite hablar de una evolución del concepto tradicional de workplace.

La oficina continúa siendo el centro de la actividad profesional, pero alrededor de ella existe una infraestructura que amplía las posibilidades de la jornada.

THE NEW LUXURY: TIME

Todas estas tendencias —Burnout, Workplace Wellness, Micro-Recovery, Work-Life Integration y Mixed-Use— tienen un punto en común: la manera en que utilizamos nuestro tiempo.

En una época marcada por la hiperconectividad, el tiempo se ha convertido en uno de los recursos más valiosos.

El nuevo lujo no necesariamente está relacionado con tener más cosas.

Puede estar relacionado con tener mayor control sobre nuestro tiempo.

Tener espacios para concentrarse.

Momentos para recuperarse.

Posibilidad de elegir.

Menos desplazamientos innecesarios.

Y entornos que permitan que diferentes necesidades convivan dentro de una misma jornada.

The New Luxury isn’t more. It’s Time.

EL FUTURO DEL TRABAJO TAMBIÉN SE CONSTRUYE ALREDEDOR DE LAS PERSONAS

El Burnout no tiene una solución arquitectónica.

Su prevención y atención requieren abordar múltiples factores relacionados con la organización del trabajo, las cargas laborales, la autonomía, el liderazgo, el reconocimiento y las relaciones profesionales.

Sin embargo, la evolución del Workplace plantea una pregunta que cada vez resulta más relevante: ¿Qué papel debe jugar el espacio donde trabajamos en nuestra experiencia laboral?

La respuesta parece dirigirse hacia entornos más flexibles, conectados y centrados en las personas.

En Saltillo, Parque Centro forma parte de esta transformación a través de un modelo que integra espacios corporativos con diferentes servicios y experiencias.

Y Édden IV, actualmente en desarrollo, representa la expansión de esta visión hacia una nueva generación de oficinas.

Porque el futuro del trabajo no necesariamente consiste solamente en decidir desde dónde trabajamos.

También consiste en preguntarnos: ¿En qué tipo de entorno queremos vivir las horas que pasamos trabajando?

Y quizá ahí se encuentra una nueva definición del lujo: no tener más tiempo, sino vivir mejor el que ya tenemos.