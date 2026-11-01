Burros Pardos mantienen plantón en Saltillo y ponen en jaque la logística del desfile Xantolum

A través de un comunicado fechado el 31 de octubre, los estudiantes informaron que abrirán un corredor seguro a partir de las 16:00 horas para que el contingente avance por ese punto y continúe su trayecto hasta Parque Centro, como parte de las actividades programadas para esta celebración.

Ayer, un comunicado del Movimiento Burros Pardos del Tec de Saltillo indicaba que el desfile de Día de Muertos Xantolum XI podrá realizar su recorrido este domingo 1 de noviembre sin modificaciones relacionadas con el plantón que mantienen estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), pero este medio día, luego de que el Movimiento Estudiantil Burros Pardos anunciara que permanecerán y que tal vez afecten la logística del Xantolum, no queda claro lo que va a pasar.

Tal decisión, dijeron ayer, fue resultado del diálogo que sostuvieron con los organizadores de Xantolum, a quienes reconocieron por la solidaridad expresada hacia su movimiento y por mantener una comunicación abierta y respetuosa para encontrar una alternativa que permitiera la realización del desfile.

PIDEN RESPETAR EL CAMPAMENTO ESTUDIANTIL

Los estudiantes solicitaron a quienes acudan al desfile respetar el corredor habilitado, las instalaciones de su campamento y las indicaciones de las personas que estarán encargadas de organizar el paso de la caravana.

Precisaron que continuarán con su movimiento y sostendrán sus demandas hasta obtener una respuesta al pliego petitorio presentado a las autoridades educativas. Por ello, insistieron ayer en que la apertura del corredor es una medida específica para permitir el desarrollo de Xantolum y no un acuerdo para concluir las protestas.

La organización reiteró su disposición al diálogo, la colaboración y el entendimiento entre ambas partes, con el propósito de que una de las celebraciones culturales de Saltillo pueda desarrollarse sin contratiempos.

ACTUALIZACIÓN

El Movimiento Estudiantil Burros Pardos emitió un comunicado dirigido a la comunidad saltillense a las 12:30 horas de este domingo para anunciar que mantendrá firme su plantón durante todo este 1 de noviembre.

Los manifestantes justificaron la continuidad de la protesta señalando supuestos actos de intimidación, vandalismo y lo que calificaron como represión por parte de las autoridades. Asimismo, invitaron a la ciudadanía, familias y organizaciones sociales a sumarse al movimiento para respaldar sus demandas y vigilar su seguridad.

En el posicionamiento, la agrupación reconoció las posibles afectaciones que la manifestación pueda ocasionar en la logística del tradicional desfile “Xantolum” y apeló a la empatía del público.

Sin embargo, el comunicado deja en la incertidumbre si se permitirá el libre tránsito de dicho desfile por la zona o si el paso estará completamente bloqueado, limitándose únicamente a reiterar que la lucha estudiantil no se detendrá.