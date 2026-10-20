Buscan a Miguel Rafael, desaparecido en Saltillo desde el 10 de octubre

La Fiscalía General del Estado mantiene la búsqueda de Miguel Rafael Fuentes Martínez, alias “Moyeya”, de 28 años, quien fue visto por última vez el 10 de octubre de 2026 en Saltillo. De acuerdo con la ficha de búsqueda, el hombre mide aproximadamente 1.50 metros, es de complexión delgada, tez morena, tiene el cabello negro, lacio y muy corto, además de ojos café oscuro.

Entre sus señas particulares se encuentran varios tatuajes: uno con el nombre “Miguel” en el brazo derecho, otro con el nombre “Francisca” en el antebrazo izquierdo y una hoja de mariguana en la parte externa de una mano. También tiene la figura de un búho tatuada en un pie, un lunar en la barbilla y una cicatriz en un pie por quemadura. Además, presenta dentadura desordenada y le falta un diente superior.

Al momento de su desaparición, vestía una playera y un chaleco azules, pantalón negro y tenis color guinda. Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita localizarlo. Para ello, pusieron a disposición los números telefónicos 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199. Hasta el momento, la información proporcionada en la ficha no precisa las circunstancias en las que ocurrió su desaparición.

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