Buscan a niño de 2 años tras presunta sustracción de su padre en Saltillo

La desaparición de un niño de dos años mantiene activa una búsqueda en Saltillo, luego de que se reportara que su padre presuntamente lo sustrajo, pese a que la custodia corresponde a su madre. Se trata de Ezzra Abdiel Ibarra Garibay, quien fue visto por última vez el 28 de agosto de 2026 en Saltillo. Desde entonces, se desconoce su paradero.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, la madre no ha podido volver a ver al menor, por lo que solicitó apoyo para localizarlo. La Comisión de Búsqueda de Personas de Coahuila emitió una ficha con sus datos y características físicas para facilitar su identificación.

El niño tiene dos años, es de complexión delgada, tez aperlada, cabello corto, lacio y castaño oscuro, además de ojos negros, nariz achatada y boca pequeña con labios delgados. Hasta el momento no se cuenta con información sobre la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición ni sobre alguna seña particular. La Comisión de Búsqueda pidió a la ciudadanía aportar cualquier dato que ayude a encontrarlo. La información puede proporcionarse a los teléfonos 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199, o mediante las redes sociales oficiales de la dependencia.