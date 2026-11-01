Regresaba familia de un baile y sufren volcadura en la Zacatecas-Saltillo; mujer queda grave

Una noche de fiesta terminó en tragedia para una familia que regresaba de un baile en el ejido Buñuelos, luego de que un conductor ebrio provocara una volcadura sobre la carretera Zacatecas-Saltillo que dejó a una mujer grave. El accidente ocurrió a la altura del ejido La Angostura, cuando José Abraham, de 36 años, conducía una camioneta Jeep color arena, propiedad de su cuñado, con dirección hacia Saltillo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, al tomar una curva pronunciada perdió el control del volante, salió de la cinta asfáltica y volcó violentamente, dejando a sus ocupantes atrapados entre los fierros retorcidos.

La peor parte la llevó Ivonne Berenice ¨N¨, de 34 años, quien sufrió un traumatismo craneal severo, mientras que el propio José Abraham también resultó lesionado. Ambos quedaron atrapados en la unidad. Elementos de Bomberos de la Estación Sur acudieron al sitio y realizaron maniobras de rescate para liberarlos. Posteriormente, fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja y trasladados de urgencia a la Clínica 2 del IMSS.

Otros dos ocupantes, Yuvicela, de 34 años, y Noel, de 13, resultaron ilesos y permanecieron en el lugar para rendir su declaración. Fue Yuvicela quien reveló el origen del viaje. Horas antes, la familia había asistido a un baile en el ejido Buñuelos, donde convivieron y consumieron bebidas alcohólicas. Al regresar hacia su domicilio, el esposo de Ivonne y propietario de la camioneta se detuvo a un costado de la carretera para realizar sus necesidades fisiológicas y fue sorprendido por elementos policiacos, quienes lo detuvieron por una falta administrativa y lo trasladaron a la barandilla municipal.