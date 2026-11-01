Regresaba familia de un baile y sufren volcadura en la Zacatecas-Saltillo; mujer queda grave

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Regresaba familia de un baile y sufren volcadura en la Zacatecas-Saltillo; mujer queda grave
    La camioneta Jeep terminó volcada a un costado de la carretera Zacatecas-Saltillo. MARTÍN ROJAS

Ivonne Berenice ¨N¨, de 34 años, fue trasladada a la Clínica 2 del IMSS; otro pasajero también resultó lesionado y dos ocupantes salieron ilesos

Una noche de fiesta terminó en tragedia para una familia que regresaba de un baile en el ejido Buñuelos, luego de que un conductor ebrio provocara una volcadura sobre la carretera Zacatecas-Saltillo que dejó a una mujer grave.

El accidente ocurrió a la altura del ejido La Angostura, cuando José Abraham, de 36 años, conducía una camioneta Jeep color arena, propiedad de su cuñado, con dirección hacia Saltillo.

Choca motociclista contra camión y queda grave en carretera a General Cepeda

De acuerdo con las primeras investigaciones, al tomar una curva pronunciada perdió el control del volante, salió de la cinta asfáltica y volcó violentamente, dejando a sus ocupantes atrapados entre los fierros retorcidos.

$!Dos de los cuatro ocupantes resultaron ilesos y permanecieron en el lugar para rendir su declaración.
Dos de los cuatro ocupantes resultaron ilesos y permanecieron en el lugar para rendir su declaración. MARTÍN ROJAS

La peor parte la llevó Ivonne Berenice ¨N¨, de 34 años, quien sufrió un traumatismo craneal severo, mientras que el propio José Abraham también resultó lesionado. Ambos quedaron atrapados en la unidad.

Elementos de Bomberos de la Estación Sur acudieron al sitio y realizaron maniobras de rescate para liberarlos. Posteriormente, fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja y trasladados de urgencia a la Clínica 2 del IMSS.

$!Bomberos de la Estación Sur realizaron maniobras para liberar a los ocupantes atrapados.
Bomberos de la Estación Sur realizaron maniobras para liberar a los ocupantes atrapados. MARTÍN ROJAS

Otros dos ocupantes, Yuvicela, de 34 años, y Noel, de 13, resultaron ilesos y permanecieron en el lugar para rendir su declaración.

Fue Yuvicela quien reveló el origen del viaje. Horas antes, la familia había asistido a un baile en el ejido Buñuelos, donde convivieron y consumieron bebidas alcohólicas. Al regresar hacia su domicilio, el esposo de Ivonne y propietario de la camioneta se detuvo a un costado de la carretera para realizar sus necesidades fisiológicas y fue sorprendido por elementos policiacos, quienes lo detuvieron por una falta administrativa y lo trasladaron a la barandilla municipal.

$!Ivonne Berenice sufrió un traumatismo craneal severo y fue trasladada de urgencia al hospital.
Ivonne Berenice sufrió un traumatismo craneal severo y fue trasladada de urgencia al hospital. MARTÍN ROJAS

Ante ello, la familia decidió dirigirse a Saltillo para buscar su liberación, pero José Abraham tomó el volante pese a estar en completo estado de ebriedad, decisión que minutos después terminaría en la tragedia.

Yuvicela señaló, además, que detrás de ellos circulaba la patrulla en la que llevaban detenido a su cuñado y que, aunque los oficiales se habrían percatado de la volcadura, continuaron su marcha sin brindar auxilio.

Autoridades tomaron conocimiento del percance y la camioneta quedó con severos daños materiales, mientras se determinan las responsabilidades legales del conductor.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Trapacerías y escándalos en la política nacional y comarcana
true

Saltillo: Nuestro pasado

true

Día de Muertos: una tradición que nos ayuda a sanar las ausencias
Uno de los retos en México es reducir costos de transacciones y ampliar la aceptación de pagos electrónicos.

Se aferran mexicanos al uso de efectivo, alerta especialista
Una nueva investigación realizó un análisis de la prevalencia y la mortalidad de la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa en 204 países entre 1990 y 2023, con proyecciones hasta 2050.

Nuevo estudio revela que el número de casos de anorexia y bulimia aumentaron más de un 70 % desde 1990 en el mundo
true

Mujeres: ¿Antes de casarse se procuró lencería y cosas con el propósito de afianzar el deseo de tu futuro esposo? ¿No había la seguridad de ese deseo?
Luis Ángel Luna Hernández y José Luis Luna Rosales, especialistas de LH Ópticos.

Salud visual: la importancia de una revisión optométrica para prevenir problemas de visión

Saúl “Canelo” Álvarez recuperó el campeonato mundial supermediano del CMB tras imponerse a Christian Mbilli en Arabia Saudita.

Canelo Álvarez vence a Christian Mbilli y recupera el campeonato mundial supermediano del CMB