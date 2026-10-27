Buscan a Paula Izaguirre Cortés, mujer de 44 años desaparecida en Saltillo

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    Buscan a Paula Izaguirre Cortés, mujer de 44 años desaparecida en Saltillo
    Paula Izaguirre Cortés, de 44 años, fue vista por última vez durante los primeros días de octubre en Saltillo. REDES SOCIALES

La mujer mide 1.50 metros, pesa entre 45 y 50 kilogramos, tiene cabello negro, corto y rizado, y ojos café oscuro

La Fiscalía General del Estado de Coahuila difundió una ficha de búsqueda para localizar a Paula Izaguirre Cortés, de 44 años, cuyo paradero se desconoce desde los primeros días de octubre de 2026, cuando fue vista por última vez en Saltillo.

La denuncia fue reportada el 26 de octubre, luego de que transcurrieran varias semanas sin información sobre su ubicación. Ante esta situación, las autoridades solicitaron la colaboración de la población para obtener datos que permitan dar con ella.

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De acuerdo con la ficha oficial, Paula es de complexión delgada, tez blanca y mide aproximadamente 1.50 metros. Tiene el cabello corto, rizado y negro, así como ojos café oscuro. Su peso se estima entre 45 y 50 kilogramos.

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre la ropa que vestía cuando desapareció ni se han reportado señas particulares que faciliten su identificación.

La Fiscalía pidió a quienes tengan información relacionada con el caso comunicarse a los números de emergencia y atención ciudadana habilitados para recibir reportes.

Los datos pueden proporcionarse al 911, al teléfono 844 438 0700 de la Fiscalía General del Estado o vía WhatsApp al 844 506 2447.

Las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir a establecer el paradero de Paula Izaguirre Cortés.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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