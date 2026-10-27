Desaparece adolescente de 15 años en Saltillo; piden ayuda para localizarla

La Comisión de Búsqueda de Personas de Coahuila solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Evelin Camila Navarro Reyna, de 15 años, quien fue vista por última vez el pasado 18 de octubre en Saltillo. De acuerdo con la ficha de búsqueda, la adolescente mide aproximadamente 1.72 metros, es de complexión delgada, tez blanca y tiene el cabello corto, lacio y castaño. Sus ojos son pequeños, de color café claro; tiene la nariz recta y la boca grande, con labios gruesos.

Entre sus señas particulares se encuentran pecas, una cicatriz en el lado derecho de la nariz y una perforación en esa misma zona. También cuenta con un tatuaje en el lado izquierdo, compuesto por varias líneas que, aparentemente, forman la palabra “NAVARRO”. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón de mezclilla azul claro, rasgado en las piernas, un suéter negro y tenis blancos.

La dependencia pidió a la población compartir cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero y ponerla a disposición de las autoridades correspondientes. Quienes cuenten con datos sobre Evelin Camila pueden comunicarse a los números 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199, habilitados para recibir información relacionada con su búsqueda.