Desaparece adolescente de 15 años en Saltillo; piden ayuda para localizarla

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    Desaparece adolescente de 15 años en Saltillo; piden ayuda para localizarla
    Evelin Camila fue vista por última vez el 18 de octubre de 2026 en Saltillo. REDES SOCIALES

La menor mide 1.72 metros y tiene una cicatriz en el lado derecho de la nariz, además de pecas y una perforación en esa zona

La Comisión de Búsqueda de Personas de Coahuila solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Evelin Camila Navarro Reyna, de 15 años, quien fue vista por última vez el pasado 18 de octubre en Saltillo.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la adolescente mide aproximadamente 1.72 metros, es de complexión delgada, tez blanca y tiene el cabello corto, lacio y castaño. Sus ojos son pequeños, de color café claro; tiene la nariz recta y la boca grande, con labios gruesos.

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Entre sus señas particulares se encuentran pecas, una cicatriz en el lado derecho de la nariz y una perforación en esa misma zona. También cuenta con un tatuaje en el lado izquierdo, compuesto por varias líneas que, aparentemente, forman la palabra “NAVARRO”.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón de mezclilla azul claro, rasgado en las piernas, un suéter negro y tenis blancos.

La dependencia pidió a la población compartir cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero y ponerla a disposición de las autoridades correspondientes.

Quienes cuenten con datos sobre Evelin Camila pueden comunicarse a los números 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199, habilitados para recibir información relacionada con su búsqueda.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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