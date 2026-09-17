Buscan en Saltillo a ‘Quesadillo’, pajarito extraviado durante el desfile; ofrecen $20 mil de recompensa

A través de redes sociales, una familia busca desesperadamente a “Quesadillo”, un pequeño pajarito que se extravió durante el desfile patrio realizado en Saltillo, y por cuya localización ofrecen una recompensa de 20 mil pesos. De acuerdo con la información difundida por su dueña, el ave desapareció en las inmediaciones del Ateneo Fuente, mientras se desarrollaba el desfile por el aniversario de la Independencia de México.

La joven explicó que había llevado consigo a “Quesadillo” debido a que no podía alimentarse por sí mismo y requería atención constante. “Estaba trabajando y lo traje porque no podía comer solo y lo alimentaba cada hora”, relató la joven a través de la publicación con la que solicita apoyo para localizarlo. Según su testimonio, mientras se encontraba en el lugar, algunos compañeros de trabajo movieron sus pertenencias y terminaron espantando al ave, provocando que se alejara sin que ella fuera informada de inmediato. “Unos compañeros de trabajo lo espantaron moviendo mis cosas e hicieron que se fuera y no me avisaron”, señaló.

PIDEN AYUDAN PARA ENCONTRARLO Tras darse cuenta de la desaparición, la familia comenzó a difundir en redes sociales un cartel con la fotografía y las características de “Quesadillo”, con la intención de ampliar la búsqueda entre habitantes de Saltillo. Una de las principales características que se pide tomar en cuenta es que el ave no puede volar, por lo que su familia considera que podría encontrarse en algún punto cercano a la zona donde desapareció y requiere que sea resguardado en caso de ser localizado. La familia solicita a cualquier persona que llegue a observarlo que evite que el ave continúe desplazándose hacia zonas de riesgo y que se comunique de inmediato para coordinar su entrega. Como incentivo para facilitar su localización, la propietaria ofrece una recompensa de 20 mil pesos a quien encuentre a “Quesadillo” y lo entregue. La búsqueda se mantiene principalmente en los alrededores del Ateneo Fuente y otros puntos cercanos por donde el ave pudo haberse desplazado después de ser espantado. La familia también pidió a los usuarios de redes sociales compartir la publicación y la imagen de “Quesadillo”, con la esperanza de que alguna persona pueda reconocerlo y proporcionar información sobre su paradero. Las personas que tengan información sobre el pequeño ave o que logren localizarlo pueden comunicarse al 55 2710 5524. La familia reiteró su llamado a la comunidad saltillense para colaborar en la búsqueda, debido a que “Quesadillo” requiere cuidados y, al no poder volar, podría encontrarse en una situación de vulnerabilidad mientras permanece fuera de casa.