Busque rutas alternas... anuncian en Saltillo cierres viales por festejos en el Santuario de Guadalupe

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Subdirección de Tránsito, informó que se implementará un operativo especial con cierres de vialidades en los alrededores del Santuario de Guadalupe, con el fin de garantizar la seguridad de los feligreses durante las celebraciones del 12 de diciembre.

Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito, detalló que a partir de los primeros minutos del viernes 12 de diciembre se cerrará a la circulación vehicular la calzada Emilio Carranza, en el tramo de Lerdo a Aldama, en ambos sentidos. Adelantó que, de registrarse una alta afluencia de peatones, el cierre podría iniciar desde la tarde del jueves 11.

TE PUEDE INTERESAR: Diócesis de Saltillo entronizará réplica de la Tilma de la Virgen de Guadalupe

La funcionaria informó que el viernes también permanecerán cerradas a la circulación las siguientes vialidades:

Pérez Treviño, de Cuauhtémoc a Murguía

Francisco Murguía, de Lerdo a Aldama

Ahuizótl, de Lerdo a Pérez Treviño

Las calles serán reabiertas durante las primeras horas del 13 de diciembre, una vez que los puestos instalados en la zona sean retirados de manera paulatina.

Banda Alemán señaló que se desplegará un dispositivo con elementos de Tránsito para facilitar el flujo vehicular, así como elementos de la Policía Municipal para mantener la seguridad en el área y sus alrededores.

Finalmente, exhortó a los automovilistas a utilizar rutas alternas y circular con precaución ante los cierres programados.