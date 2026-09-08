Cadetes y policías de Saltillo apoyan a escuela y refuerzan cercanía con la comunidad

Elementos de la Policía Municipal, integrantes del área de Proximidad Social y cadetes de la Academia de Policía participaron en labores de limpieza y mantenimiento en la escuela primaria Cuitláhuac, ubicada en la colonia Ricardo Flores Magón, en Saltillo, con el objetivo de mejorar las condiciones del plantel para el regreso a clases. La intervención surgió a partir de una necesidad detectada por el coordinador del área, debido a las condiciones que presentaba el inmueble tras las recientes lluvias.

“Le llamó la atención que necesitaba un poquito de intervención. Ya por el regreso a clases, las lluvias que ha habido, pues creció un poquito la hierba”, explicó Alexis Axel Morales Hernández, director de Proximidad Social y Prevención del Delito en Saltillo. El funcionario detalló que el mando operativo estableció contacto con las autoridades escolares para coordinar la jornada de limpieza. “El comandante fue el que se acercó, hizo la petición aquí con los directivos de la escuela y nos hizo la llamada a nosotros para que organizáramos algo como una limpieza aquí en la escuela”, afirmó.

Morales Hernández destacó que este tipo de acciones forman parte del modelo de formación de la Academia de Policía, mediante el cual se busca que los futuros oficiales mantengan un contacto cercano con las necesidades de la ciudadanía. “Desde la academia se les enseña a los cadetes a ser próximos con la ciudadanía, no nada más están para atender robos, no nada más están para cualquier tipo de situación peligrosa”, señaló. Añadió que la finalidad es contribuir a generar espacios adecuados y seguros para las niñas y niños de la comunidad. “También están para acercarse a la ciudadanía, para apoyarlos, ayudarlos y, en este caso, pues con los niños, ¿verdad? Ayudarlos a recoger, a tener un bonito regreso a clases”, expresó el director. El titular de la dependencia explicó que estas actividades se realizan en seguimiento a las instrucciones del alcalde Javier Díaz y del comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, y forman parte de una estrategia de proximidad que contempla distintas dinámicas comunitarias. “Estamos haciendo en diferentes puntos de la ciudad exhibiciones con nuestros oficiales, caninos, limpiezas, a veces vamos a calles a hacer recorridos. Se acercan los chicos, les damos una paletita, un juguete, escuchamos las peticiones”, indicó.

En estas jornadas participan integrantes de la Academia de Policía Municipal, elementos en activo de los distintos sectores y personal de las brigadas de Proximidad Social. Las acciones incluyen labores de apoyo ante emergencias climatológicas, así como una vinculación permanente con los habitantes mediante los comités ciudadanos establecidos en las colonias de Saltillo.