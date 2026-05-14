Ignora conductora alto y provoca aparatosa volcadura en Saltillo

Un accidente vial que terminó con la volcadura de uno de los participantes se registró en el cruce de las calles Jade y Zircón, en la colonia Miravalle, la mañana de este jueves, en Saltillo. Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, se señaló como presunta responsable a la conductora de una camioneta Chirey Tiggo 4, Elsa Carolina ¨N¨, de 28 años, quien circulaba sobre la calle Jade con dirección a Zafiro.

Las autoridades señalaron que la conductora no respetó el señalamiento de alto en el cruce, por lo que impactó el costado derecho de un vehículo Fiat Pulse, manejado por Rodolfo David ¨N¨, de 30 años. El automóvil Fiat circulaba sobre la calle Zircón con dirección hacia el bulevar Antonio Cárdenas cuando recibió el impacto y, tras la colisión, el conductor perdió el control del volante, por lo que el vehículo terminó volcado sobre su toldo.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención a los involucrados y, tras la valoración médica, se informó que ninguno de los participantes requería traslado a un hospital. Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron las maniobras correspondientes para retirar las unidades y liberar la circulación en la zona, mientras los ajustadores respondían por los daños.