Ignora conductora alto y provoca aparatosa volcadura en Saltillo

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    Ignora conductora alto y provoca aparatosa volcadura en Saltillo
    El conductor del Fiat Pulse perdió el control del volante tras recibir el impacto en uno de los costados, lo que ocasionó que la unidad terminara volcada sobre su toldo a unos metros del cruce vial. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los involucrados en el percance y confirmaron que ninguno presentaba lesiones que ameritaran traslado a un hospital

Un accidente vial que terminó con la volcadura de uno de los participantes se registró en el cruce de las calles Jade y Zircón, en la colonia Miravalle, la mañana de este jueves, en Saltillo.

Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, se señaló como presunta responsable a la conductora de una camioneta Chirey Tiggo 4, Elsa Carolina ¨N¨, de 28 años, quien circulaba sobre la calle Jade con dirección a Zafiro.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/conductora-provoca-choque-y-envia-a-motociclista-al-hospital-en-saltillo-MD20675900
$!De acuerdo con las primeras investigaciones de Tránsito Municipal, la conductora de una camioneta Chirey Tiggo 4 no respetó el señalamiento de alto, provocando el impacto que derivó en la volcadura del automóvil compacto.
De acuerdo con las primeras investigaciones de Tránsito Municipal, la conductora de una camioneta Chirey Tiggo 4 no respetó el señalamiento de alto, provocando el impacto que derivó en la volcadura del automóvil compacto. ULISES MARTÍNEZ

Las autoridades señalaron que la conductora no respetó el señalamiento de alto en el cruce, por lo que impactó el costado derecho de un vehículo Fiat Pulse, manejado por Rodolfo David ¨N¨, de 30 años.

El automóvil Fiat circulaba sobre la calle Zircón con dirección hacia el bulevar Antonio Cárdenas cuando recibió el impacto y, tras la colisión, el conductor perdió el control del volante, por lo que el vehículo terminó volcado sobre su toldo.

$!Elementos de Tránsito Municipal realizaron labores para retirar las unidades siniestradas y liberar la circulación en la colonia Miravalle, mientras ajustadores de seguros atendían los daños ocasionados por el accidente.
Elementos de Tránsito Municipal realizaron labores para retirar las unidades siniestradas y liberar la circulación en la colonia Miravalle, mientras ajustadores de seguros atendían los daños ocasionados por el accidente. ULISES MARTÍNEZ

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención a los involucrados y, tras la valoración médica, se informó que ninguno de los participantes requería traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron las maniobras correspondientes para retirar las unidades y liberar la circulación en la zona, mientras los ajustadores respondían por los daños.

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